Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil INSS

O teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pode chegar a R$ 8.933,23 no próximo ano. Essa possibilidade surgiu após o Ministério da Fazenda aumentar a previsão de inflação para este ano, que passou de 5,1% para 5,4%.

O índice usado para o cálculo é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). E, ele serve como base para o reajuste das aposentadorias e pensões que estão acima do salário mínimo.

Atualmente, o teto do INSS é de R$ 8.475,55. C aso essa nova previsão seja confirmada, o valor terá um aumento em torno de R$ 457,68. De acordo com o Ministério da Previdência Social, mais de 12,2 milhões de benefícios são pagos acima do salário mínimo.

A nova estimativa foi divulgada essa semana no Boletim Macrofiscal de novembro, pela Secretaria de Política Econômica (SPE).

Alta dos alimentos influenciou a mudança

Um dos principais motivos para a revisão foi o aumento dos preços dos alimentos, que ficou acima do esperado no mês de setembro.

Entre os meses de agosto e outubro, o INPC acumulado em 12 meses passou de 4% para 4,5%. O crescimento foi maior que o registrado pelo IPCA, indicador considerado a inflação oficial do país.

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Isso acontece porque o INPC considera principalmente os gastos das famílias com renda baixa. Como essas pessoas costumam gastar uma parte maior do dinheiro com alimentação, o aumento dos preços dos alimentos tem bastante influência no resultado do índice.

Além do que, a Fazenda acredita que o fenômeno do super El Niño e a menor oferta de gado podem continuar pressionando os preços até o fim do ano.

A previsão de inflação também mudou algumas vezes ao longo de 2026:

Julho: a estimativa passou de 4,6% para 5,3%, principalmente por causa da alta dos alimentos em abril e maio.

Setembro: a previsão caiu para 5,1%.

Novembro: a estimativa voltou a subir e chegou a 5,4%.

A previsão de 5,3%, divulgada em julho, foi utilizada pelo Governo na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, enviado ao Congresso em agosto.

Veja quanto podem ficar os benefícios em 2027

Se a previsão do reajuste de 5,4% seja realmente confirmada, os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínim o terão seus benefícios corrigidos por esse percentual, podendo ficar desta maneira:

Quem recebe R$ 2.000 poderá passar a receber R$ 2.108;

Quem recebe R$ 3.000 poderá passar a receber R$ 3.162;

Quem recebe R$ 5.000 poderá passar a receber R$ 5.270;

Quem recebe o teto atual de R$ 8.475,55 poderá passar a receber R$ 8.933,23.

Os valores são apenas simulações do jornal Economia Real e ainda não foram confirmados pelo Governo. E, quem começou a receber o benefício durante 2026 terá um reajuste proporcional ao tempo em que recebeu o pagamento.

Reajuste ainda pode mudar

Apesar da previsão de 5,4%, o percentual definitivo ainda depende dos resultados da inflação de novembro e dezembro.

Até o mês de outubro, o INPC acumulou alta de 4,24% em 2026. Para chegar aos 5,4% e sperados pela Fazenda, o índice precisaria subir aproximadamente mais 1,1% nos dois últimos meses do ano.

Esse aumento seria bem maior que o registrado no final de 2025, quando a inflação de novembro e dezembro somou apenas 0,24%.

Se o comportamento dos preços for parecido ao do ano passado, o reajuste dos benefícios acima do mínimo ficaria em torno de 4,49%. Nesse caso, o teto do INSS chegaria a aproximadamente R$ 8.856,10.

Outro detalhe é que a previsão divulgada pela Fazenda foi realizada antes da publicação do resultado da inflação de outubro. E o INPC apresentou uma queda, passando de 0,82% em setembro para 0,22% em outubro.

Quem recebe o salário mínimo terá reajuste diferente

É importante lembrar que nem todos os aposentados terão o mesmo percentual de aumento. Isso porque existem regras diferentes para quem recebe o salário mínimo e para quem ganha acima dele.

Quem recebe um salário mínimo terá o benefício atualizado de acordo com o piso nacional. O cálculo considera a inflação medida pelo INPC nos 12 meses até novembro, além de um aumento real baseado no crescimento da economia de dois anos antes. Esse ganho extra é limitado a 2,5%.

Para o reajuste de 2027, será considerado o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2025, que foi de 2,3%, conforme o IBGE.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual estima que o salário mínimo chegue a R$ 1.741 em 2027. Se o valor for confirmado, o aumento será de 7,4% em relação aos atuai s R$ 1.621.

Já quem recebe acima terá apenas a reposição da inflação, calculada pelo INPC acumulado durante todo o ano. Nesse caso, não existe ganho real, ou seja, o reajuste serve somente para compensar o aumento dos preços.

Por conta dessa diferença, o salário mínimo pode ter um aumento percentual maior que os demais benefícios, fazendo com que a distância entre os valores pagos pelo INSS diminua com o passar dos anos.

Quando serão divulgados os novos valores?

Os aposentados e pensionistas ainda precisam esperar os últimos dados da inflação para saber exatamente quanto vão receber em 2027.

Confira as datas previstas: