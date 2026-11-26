Imagem gerada com IA Dívidas

O estado de São Paulo bateu o recorde de maior número de inadimplentes da série histórica, com mais de 20,2 milhões de pessoas com dívidas negativadas em outubro. Em um ano, o contingente cresceu 7,4%; em relação a setembro, a alta foi de 0,47%, segundo dados do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, divulgado pela empresa.

Para atender esse público que precisa negociar suas dívidas, a Serasa abriu, nesta quinta-feira (26), uma tenda do Feirão Limpa Nome no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, próximo ao Shopping Light.

O atendimento é gratuito e funciona todos os dias, das 9h às 18h, até 3 de dezembro.

A estrutura montada ocupa 23 mil metros quadrados, mais de três vezes a área de 6,4 mil m², que foi montada em novembro do ano passado, quando mais de 35 mil consumidores visitaram o evento. No total, são 3,3 mil empresas participantes e mais de 208 milhões de ofertas para moradores do estado, com abatimentos que chegam a 99%.

Além da renegociação, o evento promovido pela empresa conta com palestras e oficinas de educação financeira.

Dívidas altas

Atualmente, os inadimplentes do estado somam mais de 104,4 milhões de dívidas, que totalizam R$ 167,4 bilhões.

De acordo com a Serasa, a dívida média é de R$ 8.255,63 por pessoa em São Paulo; já no país, a média registrada é de R$ 7.225,61.

As contas de água, luz e gás respondem pela maior fatia dos débitos, com 27,8%. Dívidas com bancos e cartões ficam logo atrás, com 26,8%, e as financeiras, com 21,1%.





Números na capital



Na cidade de São Paulo, os números também são alarmantes, com 5,5 milhões de pessoas negativadas e mais de 32 milhões de débitos, que somam uma dívida geral de R$ 48 bilhões.

Cada paulistano nessa situação tem, em média, 5,8 dívidas, que somam R$ 8.618,51.

Apesar do recorde, a Serasa também notou um movimento de quem tenta sair do vermelho. Segundo a empresa, entre o mês de janeiro e o dia 8 de novembro o número de acordos fechados em São Paulo subiu 9,89% sobre o mesmo período de 2025, e a quantidade de pessoas que renegociaram aumentou 10,56%.

Como negociar

A 36ª edição do Feirão Limpa Nome começou em 3 de novembro, com mais de 750 milhões de ofertas em todo o país, 14% a mais que no ano passado.

As condições valem até as 23h59 de 6 de dezembro, mesmo depois do fechamento da tenda no Anhangabaú.

Também é possível consultar e negociar pelo site ou pelo aplicativo da Serasa, e presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios.

