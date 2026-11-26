Reprodução Luciano Hang critica condenação da Havan e fala de perseguição

A Havan está prestes a completar sua presença em todo o território brasileiro. Hoje, falta apenas o Ceará para que a rede tenha pelo menos uma megaloja em cada estado do país. A novidade está prevista para o próximo mês, com a inauguração da primeira unidade da empresa em Fortaleza.

A abertura está marcada para o dia 12 de dezembro, às 10h, na Avenida Washington Soares. O empreendimento terá investimento superior a R$ 100 milhões e deve gerar em torno de 200 empregos diretos.

A nova loja também será a última inauguração da rede no ano. Com ela, a Havan pretende alcançar uma de suas principais metas para o ano: estar presente em todos os estados brasileiros.

Nova megaloja terá mais de 10 mil metros quadrados

A unidade de Fortaleza seguirá o modelo das grandes lojas da rede, com uma estrutura de mais de 10 mil metros quadrados e aproximadamente 350 mil produtos disponíveis para venda.

Dentre os setores estão: moda, cama, mesa e banho, eletrodomésticos, brinquedos, decoração e utilidades domésticas. O espaço também contará com estacionamento gratuito e praça de alimentação, com opções para receber toda a família.

Um dos destaques será a fachada inspirada na Casa Branca, acompanhada da tradicional réplica da Estátua da Liberdade, símbolo das lojas Havan.

Reprodução Estátua da Liberdade Havan

Com seus 35 metros de altura, a estátua começou sua viagem em direção à capital cearense nesta semana, no dia 24 de novembro. O transporte pode levar aproximadamente sete dias, até que o monumento seja instalado em frente à nova unidade.

Fortaleza foi a cidade mais pedida por clientes

A escolha da capital cearense não aconteceu por acaso. Segundo Luciano Hang, fundador da Havan, Fortaleza era a cidade que mais recebia pedidos de moradores interessados na chegada da rede, principalmente via r edes sociais.

A empresa, que está a completar 40 anos de história, começou com uma pequena loja de apenas 45 metros quadrados em Brusque, Santa Catarina. E, desde então, a marca ampliou sua presença pelo país e chegou à marca de 200 megalojas.

Agora, com a entrada no Ceará, a Havan conclui o objetivo de estar presente em todos os estados brasileiros. Mas os planos de crescimento não irão parar por aí, a empresa já trabalha com a meta de alcançar 500 unidades no futuro.

O Nordeste também está entre as regiões importantes para essa expansão, especialmente pelo potencial de novas cidades e pela procura dos consumidores.

Havan abriu 200 vagas de emprego em Fortaleza

Além de ampliar a presença da marca no país, a chegada da Havan também deve movimentar o mercado de trabalho local.

Em outubro, a empresa recebeu currículos de interessados em trabalhar na nova unidade. Ao todo, foram cerca de 5 mil candidaturas para preencher as 200 vagas disponíveis.

A expectativa é que a inauguração também ajude a movimentar a economia da região, tanto por contratação de funcionários quanto pelo aumento das opções de comércio para os moradores.

Chegada da rede pode movimentar o comércio local

Com mais de 350 mil produtos em uma única loja, a chegada da Havan também deve aumentar a concorrência no varejo de Fortaleza.

Luciano Hang defende que a entrada de novas empresas no mercado é positiva para os consumidores, já que amplia as opções de compra e pode estimular a disputa por preços e condições melhores.

O empresário também destaca que a intenção da rede é oferecer uma experiência de compras para toda a família, reunindo diferentes categorias de produtos em um só lugar.

Mesmo com os desafios para investir no Brasil, como juros elevados, impostos e burocracia, a empresa afirma que pretende continuar expandindo suas operações com planejamento financeiro.

Inauguração terá promoções e presença do fundador

A abertura da megaloja em Fortaleza seguirá o modelo tradicional das inaugurações da Havan. Antes da abertura ao público, Luciano Hang deve realizar um encontro com os seus funcionários.

Depois, o empresário participa de uma programação na área externa, com previsão de três horas para tirar fotos e conversar com os clientes que estiverem presentes no evento.

Reprodução/ Redes Sociais O empresário Luciano Hang, dono da Havan, em inauguração

A unidade também terá ofertas especiais de inauguração. Entre as promoções tradicionais da rede estão os edredons vendidos por preços mais acessíveis.