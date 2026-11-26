Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou o 13° para 2,6 milhões de novos beneficiários em novembro e dezembro. Os valores começaram a ser depositados na última terça-feira (24).

O pagamento se estende até o dia 7 de dezembro e é válido para segurados que se aposentaram após maio. Quem já recebia o benefício antes recebeu o pagamento antecipado em abril e maio.

Os aposentados e pensionistas vão receber o 13° conforme o final do número de benefício, sem considerar o dígito verificador.

Quem ganha um salário mínimo de R$ 1.621, vai receber primeiro. Depois, é pago para quem tem renda acima do piso até o teto da Previdência Social, de R$ 8.475,55. O valor será pago em uma parcela.

Veja os calendários:

Para quem recebe o salário mínimo

Final do benefício 1 - 24/nov

Final do benefício 2 - 25/nov

Final do benefício 3 - 26/nov

Final do benefício 4 - 27/nov

Final do benefício 5 - 30/nov

Final do benefício 6 - 01/dez

Final do benefício 7 - 02/dez

Final do benefício 8 - 03/dez

Final do benefício 9 - 04/dez

Final do benefício 0 - 07/dez

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 - 01/dez

Final do benefício 2 e 7 - 02/dez

Final do benefício 3 e 8 - 03/dez

Final do benefício 4 e 9 - 04/dez

Final do benefício 5 e 0 - 07/dez

O valor do 13º vai ser depositado na conta da aposentadoria ou pensão, junto com o benefício mensal. Além disso, quem se aposentou após maio, o pagamento é proporcional, conforme o número de meses do benefício até a data de depósito da gratificação natalina.

O pagamento do 13º do INSS em novembro vai ser feito para quem se aposentou ou passou a ganhar um benefício previdenciário entre os meses de maio e outubro.

Também vai haver o desconto do Imposto de Renda, e quem ganha até R$ 5.000 está isento.

Onde consultar o valor que será depositado?

Além de saber o dia do pagamento, os segurados também podem conferir quanto irão receber. Sendo assim, basta acessar o Meu INSS e seguir alguns passos:

Entre no aplicativo ou site Meu INSS; Faça login com a conta Gov.br; Selecione a opção “Extrato de Pagamento”; Confira o valor, a data prevista para o depósito e os lançamentos do mês. Caso apareça alguma informação diferente do esperado, a orientação é entrar em contato com o instituto pelo telefone 135.



