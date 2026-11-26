Divulgação/ACCIONA nexTalent 2027 Inscrições vão até 1º de dezembro pelo site oficial da ACCIONA

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da ACCIONA, empresa global de infraestrutura e energia renovável, até o dia 1º de dezembro de 2026. As vagas estão espalhadas por quatro estados: São Paulo, Paraná, Paraíba e Pernambuco, e os selecionados começarão a atuar em março de 2027.



Para se inscrever, basta preencher os formulários de candidatura no site oficial da empresa.



Requisitos



As oportunidades são para estudantes do curso de Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica, Ambiental, Sanitária, de Produção, de Minas, Mecatrônica, Química, entre outras) Arquitetura, Geologia, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia e áreas correlatas.



O processo seletivo aceita a candidatura de alunos do penúltimo ou do último ano da graduação, com formatura prevista entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.



Como será o estágio



Os candidatos selecionados poderão atuar como estagiários por até dois anos na empresa. Terão a oportunidade de viver essa experiência profissional com trilha de aprendizagem com treinamentos, palestras, workshops e projetos práticos, participação ativa nas equipes e nos projetos, acompanhamento individual de um tutor com feedbacks, e bolsa-auxílio compatível com o mercado.



Segundo María Castroviejo Nicolas, head de RH da ACCIONA Brasil, a ACCIONA busca oferecer uma oportunidade para o desenvolvimento de profissionais, por meio do contato direto com os desafios do setor. “Nosso objetivo é identificar e desenvolver talentos que possam crescer com a companhia e contribuir para o futuro da infraestrutura no Brasil”, afirma María.



Programa de estágio e a empresa



Mais de 80% dos participantes das duas primeiras edições do programa de estágio da ACCIONA foram efetivados e deram continuidade à trajetória profissional na empresa. Atualmente, a empresa reúne mais de 68 mil colaboradores de 170 nacionalidades, com operações em mais de 60 países.

Em 2025, a companhia ultrapassou 20 bilhões de euros em vendas. Entre 2022 e 2025, também conquistou a certificação Top Employer e mantém neutralidade em carbono desde 2016.





