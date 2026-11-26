Reprodução Fábrica fecha após mais de 120 anos em Oklahoma e deixa centenas de trabalhadores desempregados

O fechamento de uma fábrica com mais de 120 anos de história vai deixar centenas de trabalhadores desempregados em Southard, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. A USG Corporation anunciou o encerramento das atividades de sua mina de gesso e unidade de produção, que emprega entre 250 e 260 pessoas.

O anúncio foi realizado em 16 de julho, em um comunicado oficia l sobre as demissões. A decisão representa o fim de uma longa história da indústria na região e também preocupa moradores que dependem da fábrica para manter suas famílias.

O caso não é o único no estado. Nesses últimos meses, diversas empresas anunciaram fechamentos e cortes de funcionários, atingindo principalmente os setores de indústria, comércio e logística.

Fechamentos atingem diferentes cidades

Uma das maiores demissões aconteceu em janeiro, quando a rede de lojas Macy's anunciou o fechamento de seu centro de distribuição em Owasso. A medida afetou 993 trabalhadores, que perderam seus empregos até o fim de março desse ano.

No mesmo mês, a Kroger também encerrou as atividades de seu centro de distribuição em Oklahoma Cit y, deixando quase 200 pessoas sem seus empregos. Somando os dois, foram quase 1.200 postos de trabalho eliminados no setor de logística.

Outras empresas também anunciaram cortes. No mesmo mês de março, a companhia de petróleo e gás Vital Energy comunicou o fechamento de suas operações em Tulsa. Já a empresa CAE USA apresentou um aviso de encerramento relacionado às suas atividades na Base Aérea de Altus.

Entre maio e julho, novos anúncios de demissões foram feitos pelo Arvest Bank, pela Conduent Patient Access Solution s e pela PepsiCo. Em Tulsa, a unidade da PepsiCo teve 184 empregos afetados, com o fechamento do armazém que aconteceu em 15 de novembro.

A lista também traz a Dayton Parts, fabricante de peças para automóveis e caminhões pesados, que apresentou um aviso de demissão em massa envolvendo suas operações em Durant.

Outros trabalhadores já tinham sido afetados antes. Em outubro de 2025, a National Standard fechou sua fábrica de fios em Stillwater, deixando 93 vagas de emprego após cerca de 50 anos de funcionamento na cidade. Já em fevereiro deste ano, a Hopkins Manufacturing encerrou sua unidade em Miami , Oklahoma, deixando mais de 100 funcionários sem trabalho após a falência de sua empresa controladora, a First Brands Group.

Com esse tanto de fechamentos, o impacto vai além dos números. Muitas famílias perdem sua principal fonte de renda e precisam procurar oportunidades em outras cidades. Além disso, a perda do emprego também pode significar ficar sem benefícios e plano de saúde.

Fábrica faz parte da história de Southard

Em Southard, a situação chama ainda mais atenção porque a história da cidade está diretamente ligada à fábrica de gesso.

A região fica no Condado de Blaine, conhecido por possuir uma das reservas de gesso mais puras dos Estados Unidos. Foi exatamente essa riqueza natural que levou George H. Southard a abrir uma mina e uma fábrica no local, em 1905. Com o crescimento da atividade, surgiu também o povoado que recebeu seu sobrenome.

No ano de 1912, a operação foi comprada pela United States Gypsum, conhecida como USG, que continuou administrando a unidade por mais de um século, onde seguia até os dias atuais.

A importância da fábrica para a região também foi registrada em 1981, quando o prédio original de escritórios recebeu uma indicação ao Registro Nacional de Lugares Históricos. Na época, a unidade extraía minério de uma área de aproximadamente 4 mil acres, produzia 260 tipos de produtos, enviava cerca de 30 vagões ferroviários por dia e empregava aproximadamente 230 pessoas.

Durante todos esses anos, a fábrica ajudou a movimentar a economia de Southard e de cidades vizinhas, como Okeene, Watonga e Canton. Muitos moradores construíram suas carreiras na empresa, e os salários dos funcionários ajudavam a manter o comércio, as escolas e outros serviços da região.

E, por isso, o fechamento representa uma mudança importante para a comunidade. Além de perderem seus empregos, muitos trabalhadores podem deixar a cidade em busca de novas oportunidades.

USG explica motivo do fechamento e anuncia investimento no Texas

Em comunicado, a USG afirmou que o fechamento aconteceu pois os processos de extração do gesso e fabricação de produtos especializados ficaram muito caros e mais complexos.

A empresa também declarou que os funcionários são uma prioridade e agradeceu à comunidade de Southard pela contribuição ao longo de todos esses anos. Como forma de apoio, informou que oferecerá indenizações, ajuda para encontrar novos empregos e a possibilidade de transferência para outras unidades.

Mas, o anúncio do fechamento aconteceu pouco tempo depois de a empresa apresentar planos para construir uma nova fábrica em Orange, no Texas.

O projeto estima um investimento de US$ 1,175 bilhão (aproximadamente R$ 6,719 bilhões) ao longo de sua execução, com US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,72 bilhões) destinados para a primeira etapa. A expectativa é que a nova unidade gere menos de 200 empregos.

O empreendimento foi anunciado em maio pelo Governador do Texas, Greg Abbott, e poderá receber incentivos fiscais por meio do programa JETI, criado no ano de 2023 para atrair grandes investimentos para o estado.

A USG pertence desde 2019 ao grupo alemão Knauf, um dos maiores fabricantes de materiais de construção do mundo. A aquisição da empresa foi avaliada em US$ 7 bilhões (cerca de R$ 40,01 bilhões) e permitiu que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vendesse a sua participação.

Autoridades se manifestam sobre a situação

Após o anúncio, representantes políticos de Oklahoma também comentaram o fechamento. O deputado estadual Mike Dobrinski, republicano que representa parte da região afetada, classificou a decisão como uma notícia muito triste para os funcionários, suas famílias e os moradores.

Entre as medidas indicadas estão o encaminhamento dos trabalhadores para serviços de seguro-desemprego, cursos de qualificação profissional e programas de apoio oferecidos pela Comissão de Segurança de Emprego de Oklahoma.

Mesmo com essas iniciativas, ainda existe a preocupação sobre como essas pessoas vão conseguir novos empregos e manter a renda da família. Isso acontece porque a região possui poucas oportunidades industriais com condições semelhantes às oferecidas pela fábrica.

O fechamento também levanta uma discussão sobre o impacto que grandes empresas podem causar nas cidades onde estão instaladas. Afinal, durante décadas, a unidade de Southard fez parte da economia local e ajudou a sustentar várias famílias.

A situação de Oklahoma mostra como o fechamento de grandes empresas pode afetar uma região inteira. Quando uma fábrica ou centro de distribuição encerra suas atividades, os impactos não ficam apenas entre os funcionários demitidos.