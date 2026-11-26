Agência Brasil Ibovespa, principal índice da Bolsa, subou nesta quinta (26)

A quinta-feira (26) foi de euforia no mercado financeiro: o Ibovespa disparou 6% e o dólar fechou a R$ 5,74, marcando a quarta queda consecutiva, dessa vez em 1,3%, depois de dias de tensão em que a cotação bateu em R$ 6.

O principal índice da bolsa brasileira fechou em alta de 6,01%, aos 176.707 pontos, a maior valorização diária desde o pregão seguinte ao primeiro turno das eleições presidenciais.

Já o dólar comercial fechou cotado a R$ 5,7441, e acumula recuo de 3,21% na semana. Durante a manhã, chegou à mínima de R$ 5,73.

Analistas atribuem a animação dos investidores à possibilidade do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e assumir como ministro da Fazenda no seu quarto mandato.

Agora no início da noite, fontes afirmavam que ele já aceitou, mas o governo Lula ainda não ese manifestou oficialmente a respeito.

A onda de otimismo já vinha desde a véspera. Na quarta-feira, o dólar já havia fechado em queda de 1,59%, e os juros futuros recuaram pelo terceiro pregão seguido.

O fator Trabuco

Aos 75 anos, o executivo Luiz Carlos Trabuco tem mais de 40 anos de carreira no Bradesco, integra o Conselho Administrativo há 3 anos e é visto como uma possível ponte entre o Palácio do Planalto e a Faria Lima.

O nome do banqueiro ganhou força ontem, depois de uma reunião reservada com Lula no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial.

Também são especulados para o cargo o vice Geraldo Alckmin, o atual ministro da pasta Dario Durigan; o atual ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e o petista Rafael Fonteles, atual governador reeleito do Piauí.

Para os investidores, a perspectiva de ter Trabuco no comando da economia é um sinal de compromisso com a estabilidade econômica do país.

Fatores positivos

A animação do mercado financeiro também tem outros motivos doméstico. O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), prévia da inflação oficial, subiu 0,22% em novembro, desacelerando em relação à alta de 0,32% de outubro.

Os investidores continuam de olho nas medidas de ajuste fiscais do governo, mas agora sem tanta desconfiança em relação ao compromisso do governo Lula de controlar os gastos públicos.

O projeto de ajuste fiscal já foi sancionado e uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) está em preparação dar mais “potência fiscal”, segundo declaração do ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

E continua no radar do mercado o risco de um novo tarifaço do presidente Donald Trump. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) e as novas tarifas propostas pelos Estados Unidos apontam 10% sobre aeronaves brasileiras e mais impostos sobre o açúcar importado do Brasil.

Ainda não há definição de quando elas poderão entrar em vigor, mas o Governo Federal se posicionou por meio de nota, manifestando “indignação”.

Para o Planalto, o objetivo do governo Trump é pressionar o Brasil a alterar regras nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos Pix, ao comércio digital e a acordos preferenciais. E não descartou a possibilidade de adotar reciprocidade.