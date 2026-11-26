Valter Campanato/Agência Brasil Dólar cai e fica abaixo de R$ 5,80 com inflação no radar

O dólar abriu em queda nesta quinta-feira (26) e ficou abaixo de R$ 5,75, em um pregão marcado pela divulgação de indicadores de inflação e pelas expectativas em torno das medidas econômicas do governo federal. Por volta das 9h10, a moeda americana recuava 0,77%, cotada a R$ 5,7718. Durante a manhã, chegou à mínima de R$ 5,73.

O mercado financeiro acompanha a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que funciona como uma prévia da inflação oficial do Brasil. Os dados ajudam investidores a avaliar o comportamento dos preços e as perspectivas para a política de juros do Banco Central (BC).

Além do indicador, os agentes financeiros monitoram propostas do governo Lula (PT) para ajustar as contas públicas, as negociações de projetos no Congresso e a nova rodada de tarifas comerciais anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclui produtos brasileiros.

Na quarta-feira (25), o dólar fechou em queda de 1,58%, cotado a R$ 5,8167. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, avançou 1,58%, aos 166.675 pontos.

Inflação é destaque da agenda econômica

O IPCA-15 é um dos principais indicadores observados pelos investidores nesta quinta-feira. A prévia da inflação mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras e antecipa parte do comportamento do IPCA, índice oficial de inflação do país.

O resultado pode influenciar as expectativas sobre os próximos passos do Banco Central em relação à taxa básica de juros, a Selic. A autoridade monetária tem reforçado a preocupação com o controle da inflação, o que também interfere nas projeções para os investimentos e para o câmbio.

Governo prepara novas medidas fiscais

Outra frente de atenção do mercado é a agenda econômica do governo federal. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que o Executivo prepara uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com medidas voltadas ao ajuste das contas públicas.

A iniciativa deve se somar a um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que prevê mecanismos para ajudar no cumprimento da meta fiscal de 2027. A proposta pode gerar uma economia de até R$ 56 bilhões no próximo ano e aguarda sanção presidencial.

Segundo Moretti, as medidas discutidas pelo governo buscam ampliar a capacidade de cumprimento das metas fiscais e contribuir para o controle da dívida pública, sem promover cortes em programas sociais ou compromissos de campanha, conforme declarou o ministro.

O governo também tenta acelerar a tramitação de projetos antes do recesso parlamentar, previsto para começar em 23 de dezembro. Entre as propostas que estão no radar estão:

Medida Provisória (MP) das bets;

MP do Imposto Seletivo;

PEC do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados);

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027;

Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027;

Definição da alíquota da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços);

MP do Desenrola Brasil 3.0;

Regulamentação das big techs.

Tarifas de Trump também pressionam expectativas

Investidores acompanham ainda a nova proposta tarifária do governo dos Estados Unidos, anunciada na quarta-feira. A iniciativa prevê taxas adicionais sobre importações de 14 parceiros comerciais, entre eles Brasil, China, União Europeia, Japão e Índia.

As tarifas propostas variam de 15% a 35%, conforme o país ou bloco. As medidas ainda não estão em vigor e passarão por consulta pública.

Para o Brasil, a proposta prevê uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves prontas e mudanças na tributação do açúcar importado pelos americanos. A alteração pode afetar a Embraer, fabricante brasileira de aviões.





As novas medidas modificam exceções concedidas anteriormente pelo governo americano, que havia poupado determinados produtos brasileiros de tarifas adicionais, incluindo aeronaves e parte das exportações de açúcar.

De acordo com o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), as medidas buscam combater o que o governo americano classifica como excesso estrutural de capacidade industrial em determinados países, situação que, na avaliação de Washington, prejudica empresas e trabalhadores locais.