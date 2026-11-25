Vitor Vasconcelos/Secom-PR Vale-refeição

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubou, nesta terça-feira (24), uma decisão que dispensava grandes operadoras de vale-refeição e vale-alimentação de cumprir parte das novas regras do setor. Com isso, empresas como Alelo, Ticket, Pluxee e VR Benefícios voltam a ficar sujeitas aos limites estabelecidos pelo Governo Federal.

A decisão atende a um recurso da União contra uma liminar obtida pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), que representa mais de 20 companhias. As exigências incluem a redução das taxas cobradas de restaurantes e supermercados e o prazo máximo de 15 dias para repassar os valores das compras.

O desembargador Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, responsável pela decisão, considerou que as regras previstas no Decreto nº 12.712/2025 estão dentro dos limites permitidos pela legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Quais regras voltam a valer?

A regulamentação estabelece um teto de 3,6% para a taxa cobrada dos estabelecimentos comerciais a cada transação realizada com os cartões. A tarifa de intercâmbio, paga entre as empresas que participam da operação, não poderá ultrapassar 2%.

Outra mudança reduz de 30 para 15 dias corridos o prazo máximo para que restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos recebam os pagamentos feitos pelos consumidores.

As operadoras que atendem mais de 500 mil trabalhadores também devem adotar o modelo de pagamento aberto, permitindo maior integração entre os cartões de benefícios e as maquininhas habilitadas.

As exigências fazem parte da reformulação do vale-refeição e do vale-alimentação, que começou a entrar em vigor ao longo de 2026.

Para quem utiliza os benefícios, a decisão não altera automaticamente o saldo disponível nem determina aumento dos valores depositados pelos empregadores. As principais consequências recaem sobre as operadoras e os estabelecimentos comerciais.

Justiça aponta risco de prejuízo de R$ 8 bilhões

Ao analisar o recurso, Laranjeira considerou que manter a suspensão poderia prejudicar a concorrência, permitindo que empresas do mesmo setor operassem sob regras diferentes.

A União estimou um impacto financeiro de aproximadamente R$ 8 bilhões por ano caso as exigências continuassem suspensas.

O magistrado também observou que a ABBT não apresentou provas concretas de processos administrativos contra suas associadas pelo descumprimento das novas obrigações.

A entidade havia conseguido a suspensão parcial das regras na 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, após questionar a legalidade das exigências estabelecidas pelo Executivo.

A associação representa algumas das maiores operadoras do país. Segundo dados reunidos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alelo, Pluxee, Ticket e VR concentram aproximadamente 80% desse mercado.

A decisão desta terça-feira é provisória e permanecerá válida até o julgamento definitivo do recurso pela 12ª Turma do TRF-1. A ABBT ainda poderá apresentar seus argumentos ao tribunal.