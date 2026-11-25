Reprodução/Instagram Protesto do Sindicato dos Bancários de São Paulo

O Itaú Unibanco, o Inter e o Banco BV somaram cerca de 600 demissões nas últimas semanas, segundo informações divulgadas por sindicatos da categoria. Os cortes atingiram funcionários de áreas de tecnologia e atendimento empresarial e provocaram protestos nesta terça-feira (24), em São Paulo.

O levantamento reúne 123 trabalhadores desligados do Itaú, mais de 200 do Inter e 275 do BV. As instituições passam por reestruturações internas, enquanto representantes dos funcionários cobram esclarecimentos sobre os critérios adotados e medidas para evitar novas dispensas.

No Itaú, as demissões atingiram profissionais da área EMP+, voltada ao atendimento de pequenas e médias empresas. O departamento começou a ser descontinuado em maio, após o banco anunciar uma reorganização do segmento.

Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, 564 profissionais foram afetados pela mudança. Desse total, 324 conseguiram ser realocados para outras áreas, 123 foram demitidos e 107 ainda aguardam uma definição sobre sua permanência na instituição.

A entidade realizou uma manifestação em frente ao Centro Empresarial Itaú, na Zona Sul de São Paulo, para cobrar a preservação dos postos de trabalho.

O segmento EMP+ foi substituído pela conta digital Itaú Emps, que utiliza ferramentas de Inteligência Artificial no atendimento empresarial. Não há confirmação de que a tecnologia tenha sido a causa direta de todos os desligamentos.

Inter demite funcionários de tecnologia

Em Belo Horizonte, o Sindicato dos Bancários informou que o Inter comunicou, na segunda-feira (23), a intenção de dispensar mais de 200 profissionais. Os desligamentos foram realizados na manhã desta terça-feira.

As demissões atingiram principalmente áreas ligadas à tecnologia, incluindo operações do Inter Shop e do Inter Pag.

De acordo com o sindicato, a instituição justificou os cortes como parte de uma reestruturação destinada a aproximar seu modelo de atuação ao de um banco, reduzindo o peso de atividades associadas a empresas de tecnologia.

Após uma reunião com representantes dos trabalhadores, o Inter ampliou a compensação oferecida aos dispensados, passando de três para seis meses do valor dos benefícios de alimentação e refeição.

A entidade, porém, criticou a falta de negociação antecipada e anunciou a preparação de uma manifestação.

Em posicionamento divulgado ao Brazil Journal, o Inter associou as alterações à busca por produtividade e eficiência, sem confirmar o número exato de funcionários desligados.

O banco encerrou setembro com aproximadamente 4.300 empregados e lucro líquido de R$ 425 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 26,4% em relação ao mesmo período de 2025.

BV anuncia 275 demissões e sindicato reage

No Banco BV, os cortes foram anunciados na semana passada e atingiram 275 funcionários. Representantes sindicais relacionam a redução do quadro às mudanças tecnológicas e à reorganização das atividades da instituição.

Nesta terça-feira, trabalhadores e dirigentes do Sindicato dos Bancários de São Paulo protestaram em frente à sede do banco, na avenida das Nações Unidas, na Zona Sul da capital paulista.

A entidade também convocou uma reunião virtual com os funcionários para quarta-feira (25), às 16h, para ouvir os profissionais afetados, prestar orientações e discutir possíveis medidas.

Os desligamentos se somam a cortes anteriores realizados pelo BV ao longo de 2026.

O iG entrou em contato com as assessorias de imprensa do Itaú, Inter e Banco BV, além do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região, para solicitar esclarecimentos e informações atualizadas sobre as demissões. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O texto será atualizado caso as instituições se manifestem.