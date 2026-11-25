Reprodução / Foto: Rafael Carvalho / INSS Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Todos os anos, aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem um reajuste nos valores dos benefícios. A atualização serve para acompanhar o aumento do custo de vida e preservar o poder de compra dos brasileiros.

No próximo ano, em 2027, o percentual de aumento não será igual para todos. Quem recebe acima de um salário mínimo terá o benefício corrigido pela inflação. Já os segurados que recebem o piso nacional terão o reajuste calculado por uma regra que também considera o crescimento da economia.

Quem recebe acima de um salário mínimo terá reajuste pelo INPC

Para quem recebe aposentadoria, pensão ou outro benefício acima do piso nacional, o reajuste é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse indicador acompanha variações de preços de produtos e serviços consumidos por famílias com renda de até cinco salários mínimos. Assim, ele mostra como a inflação afeta o custo de vida dessa parcela da população.

De acordo com o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, os benefícios acima do salário mínimo são reajustados considerando a inflação acumulada entre os meses de janeiro e dezembro do ano anterior, nesse caso agora em 2026. Diferentemente do que acontece com o piso nacional, esse aumento não inclui um ganho extra relacionado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Ou seja, o objetivo é compensar a perda do poder de compra causada pela inflação, sem acrescentar um aumento real.

Teto do INSS também deve aumentar em 2027

O mesmo percentual aplicado aos benefícios acima do salário mínimo também é utilizado para atualizar o teto previdenciário, que representa o valor máximo pago pelo INSS.

Hoje em dia, o limite está em R$ 8.475,55. C om base na estimativa de inflação de 4,93% apresentada pelo Governo no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), o teto poderá chegar em torno de R$ 8.893,39 no próximo ano.

Mas esse valor ainda é uma projeção. O número definitivo dependerá da divulgação oficial do INPC e da publicação das regras de reajuste pelo Governo.

Outro ponto importante é que nem todos os segurados recebem o percentual integral. Quem começou a receber o benefício ao longo de 2026 terá um reajuste proporcional à quantidade de meses em que o pagamento esteve ativo.

E quem recebe até um salário mínimo?

A regra é diferente para os segurados que recebem exatamente um salário mínimo. Nesse caso, o reajuste acompanha a política de valorização do piso nacional, que considera dois fatores: a inflação medida pelo INPC e o crescimento do PIB de dois anos anteriores.

Isso significa que, além de repor a inflação, o cálculo pode garantir um ganho real aos beneficiários, aumentando o poder de compra.

Para 2027, a proposta orçamentária do Governo prevê um reajuste de aproximadamente 7,4%. Se essa estimativa for confirmada, o salário mínimo poderá passar dos atuais R$ 1.621 para cerca de R$ 1.741.

Assim como acontece com o teto previdenciário, esse valor ainda não está confirmado. A definição ainda depende da aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional e da divulgação dos índices oficiais pelo Governo.

Quais benefícios do INSS serão reajustados?

A atualização anual alcança diferentes tipos de benefícios pagos pela Previdência Social. O percentual aplicado depende principalmente do valor recebido pelo segurado, sendo desta maneira:

Benefícios vinculados ao salário mínimo

Os pagamentos que têm o piso nacional como referência acompanham o reajuste do salário mínimo. Entre eles estão:

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS): pago a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que atendem aos critérios de baixa renda. O valor corresponde a um salário mínimo.

Aposentadorias e pensões de um salário mínimo: os segurados que recebem o piso previdenciário terão o pagamento atualizado conforme o novo salário mínimo.

Salário-maternidade e outros auxílios no valor mínimo: quando pagos no piso nacional, também acompanham a atualização do salário mínimo.

Benefícios acima do salário mínimo

Já os pagamentos que ultrapassam o piso nacional recebem a correção com base no INPC. Nessa categoria estão:

Aposentadorias: por idade, por tempo de contribuição, especial e por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

Pensão por morte: benefício pago aos dependentes do segurado falecido.

Auxílio por incapacidade temporária: antigo auxílio-doença.

Auxílio-acidente: pago ao segurado que apresenta sequelas permanentes que reduzem sua capacidade de trabalho, conforme os critérios legais.

Auxílio-reclusão: destinado aos dependentes de segurados de baixa renda que atendem às exigências previstas em lei.

Quando o reajuste de 2027 será confirmado?

Os percentuais definitivos costumam ser divulgados no início do mês de janeiro, após a publicação do índice oficial de inflação.

A confirmação é feita pelo Ministério da Previdência Social, por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). O documento apresenta os índices de reajuste e os novos valores do teto previdenciário.

Até lá, os números apresentados para 2027 devem ser considerados estimativas, e não valores definitivos.

Por isso, aposentados e pensionistas devem ficar atentos aos anúncios oficiais para saber exatamente quanto receberão a partir do próximo ano.