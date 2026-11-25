Reprodução/IBGE Trabalhadores do IBGE

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam às 23h59 desta quarta-feira (25). A prova está agendada para o dia 31 de janeiro de 2027.

A oportunidade é para trabalhar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com coleta prevista para o ano que vem.

Ao todo, são 27.279 vagas temporárias de recenseador, distribuídas por municípios de todo o país. O salário pode chegar a R$ 4,3 mil.

Inscrição

Os interessados em fazer a prova devem se cadastrar pelo site da Fundação Cesgranrio. Na página, ele deve preencher os dados, escolher a área de trabalho que pretende concorrer e o local de realização da prova.

A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e ela pode ser paga até a próxima sexta-feira (27). Também é possível pedir gratuidade, mas o pedido vai até esta quarta-feira (25).

Entre os requisitos para contratação estão:

ter 18 anos completos na data da admissão;

ensino fundamental completo;

estar em dia com as obrigações eleitorais.

As vagas estão distribuídas por municípios de todo o país e a distribuição pode ser consultada no edital.

A prova será objetiva e está prevista para acontecer no dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h.

Remuneração

O salário será composto por uma parcela de R$ 1.741 e outra variável, por produtividade, de até R$ 2.629.

Sendo assim, ao todo, a remuneração valor pode chegar a R$ 4.370, conforme a produção e os critérios estabelecidos pelo IBGE.

O edital ainda informa que o valor máximo não é garantido a todos os contratados.

Além disso, também estão previstos benefícios como auxílio-alimentação, de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais, adicional de um terço de férias e auxílio para os deslocamentos necessários ao trabalho.

O que vai fazer?

Os contratados vão atuar visitando estabelecimentos agropecuários e entrevistarão produtores rurais.

Eles também deverão preencher questionários eletrônicos, atualizar cadastros e registrar informações sobre as propriedades.

Inicialmente, a contratação tem duração estimada de até seis meses. Porém, o edital prevê contratos com vigência de 15 dias, podendo ser prorrogados sucessivamente conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos.



