Montagem iG/Fotos: Reprodução Presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O governo brasileiro afirmou nesta quarta-feira (25) que a recomendação dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre produtos brasileiros busca pressionar o país a alterar regras nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos Pix, ao comércio digital e a acordos preferenciais.

O anúncio de uma possível revisão das tarifas foi feita mais cedo, pelo presidente Donald Trump.

Em nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Palácio do Planalto manifestou “indignação” com a decisão do Escritório de Representação de Comércio dos Estados Unidos (USTR) de recomendar novas tarifas sobre a importação de aeronaves e açúcar.

Fica evidente que a nova recomendação é feita com o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos Pix, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros Trecho da nota da Secom





O governo classificou a decisão unilateral do USTR como “uma ação inaceitável” no processo de negociação entre os dois países e afirmou que o Brasil não cederá a ameaças.

Negociações sem avanço

O comunicado afirma que o Brasil negocia de boa-fé há mais de um ano, no âmbito da investigação aberta pelos Estados Unidos com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

A nota relembra que, em 21 de agosto, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump conversaram por telefone e concordaram em criar um grupo de trabalho bilateral para tratar de questões comerciais.

Em 31 de agosto, os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, participaram de uma reunião virtual com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Na ocasião, segundo o comunicado, o USTR se comprometeu a enviar os termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países.

Uma nova reunião presencial ocorreu em 30 de setembro, com a participação dos ministros brasileiros e de Greer. Os documentos, porém, ainda não haviam sido enviados até esta quarta-feira, apesar das cobranças feitas pelo governo brasileiro.

Brasil não descarta reciprocidade

O governo afirmou que continuará buscando uma solução negociada, mas não descartou recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) nem adotar medidas de reciprocidade diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

“O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros”, conclui o comunicado.

Nesta terça-feira (24), em mais um episódio do tarifaço, os Estados Unidos barraram o pedido do Brasil para a abertura de um painel na OMC que analisaria as tarifas adicionais impostas pelo governo Trump sobre produtos brasileiros.

A decisão foi tomada durante reunião do Órgão de Solução de Controvérsias, em Genebra, na Suíça.