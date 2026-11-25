Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Combustível

O Governo Federal vai renovar por mais um mês o subsídio de R$ 2,12 por litro do diesel rodoviário. O anúncio foi realizado hoje (25) pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, durante uma entrevista coletiva.

De acordo com o ministro, a manutenção do benefício ainda é necessária para evitar que o preço do combustível suba e cause impactos no abastecimento. Apesar da renovação, o Governo pretende acompanhar a situação do mercado internacional para avaliar uma possível redução dos valores dentre os próximos meses.

Nessa semana, vamos anunciar mais uma renovação de subvenção de R$ 2,12 do diesel. Tem necessidade de manter por mais um mês, mas temos a perspectiva de ir revendo esses valores, na expectativa de que os parâmetros (de preço) cedam. Mas precisamos fazer mais um mês, para garantir abastecimento do diesel e evitar o choque de preços Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento.





Alta do petróleo motivou a criação do subsídio

Essa medida foi adotada após o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, provocado pela guerra no Oriente Médio. O barril do tipo Brent, que serve como referência para o mercado, chegou a subir de aproximadamente US$ 70 (equivalente a R$ 413,25) para US$ 120 ( em torno de R$ 708,43).

Nessas últimas semanas, o preço apresentou queda e ficou abaixo dos US$ 90 (cerca de R$ 531,32). Mesmo assim o Governo considera que ainda é cedo para encerrar o benefício.

Atualmente, a manutenção do subsídio representa um gasto mensal entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões para cofres públicos.

Situação da gasolina ainda será avaliada

Enquanto a renovação do benefício para o diesel já foi anunciada, a situação da gasolina ainda não foi definida. Segundo Moretti, o Governo tem mais prazo para analisar o cenário antes de decidir se também vai renovar o subsídio.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, que também participou da entrevista, reforçou que o objetivo é retirar os subsídios aos combustíveis quando tiver condições para isso.

Gastos com medidas chegam a R$ 75 bilhões

As ações adotadas pelo Governo para tentar controlar os preços dos combustíveis já tiveram um impacto de aproximadamente R$ 75 bilhões nas contas públicas neste ano.

Desse valor, cerca de R$ 65 bilhões correspondem aos subsídios, principalmente os destinados ao diesel. Já o restante está relacionado à redução de impostos sobre os combustíveis.

Com a nova renovação, os gastos podem aumentar em até R$ 10,5 bilhões, fazendo com que o impacto total chegue em aproximadamente R$ 85 bilhões.

Durante a coletiva, Moretti também foi questionado sobre a arrecadação extra que o Governo espera receber por conta da alta do petróleo. Embora não tenha informado os valores, o ministro afirmou que a expectativa é ter um equilíbrio das contas públicas, considerando também os recursos que devem entrar no próximo ano.

A receita fica na margem um pouco abaixo desse limite total. Na margem, estamos equilibrados. Considerando que uma parte dessas receitas entra no ano que vem, porque é como se paga cada um desses tributos Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento.





Entre as fontes de arrecadação citadas pelo ministro estão o imposto de exportação sobre o petróleo e os leilões da PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.).

Além disso, o Congresso Nacional autorizou que até R$ 10,5 bilhõe s gastos com o subsídio do diesel fiquem fora do cálculo da meta fiscal deste ano.

