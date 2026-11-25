Roque de Sá/Agência Senado O Congresso Nacional é uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer e é sede do Poder Legislativo do Brasil.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem ao menos oito projetos econômicos que pretende avançar no Congresso Nacional até o fim de 2026. Com menos de um mês de trabalhos legislativos antes do recesso parlamentar, previsto para começar em 23 de dezembro, o Planalto tenta acelerar a votação de propostas que envolvem o Orçamento do próximo ano, a reforma tributária, a renegociação de dívidas e a regulamentação das grandes plataformas digitais.

A agenda reúne medidas com prazos legais para entrar em vigor em 2027 e iniciativas que o governo considera estratégicas para consolidar a agenda econômica antes da mudança na composição do Congresso, que começa a funcionar a partir de fevereiro do próximo ano.

Após conseguir aprovar um ajuste fiscal de R$ 56 bilhões em uma semana, o Executivo agora concentra esforços em uma série de propostas que ainda dependem de aval dos deputados e senadores.

Entre os oito projetos e medidas que estão na agenda do governo estão:

Medida provisória (MP) das bets;

MP do Imposto Seletivo;

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027;

Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027;

Definição da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS);

MP do Desenrola Brasil 3.0;

Regulamentação das big techs.

Orçamento de 2027

Entre os temas que exigem maior urgência estão as propostas que definem o planejamento financeiro do governo federal para 2027. A LDO e a LOA são fundamentais para estabelecer as regras de gastos, as metas fiscais e a distribuição de recursos públicos.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades da administração federal, as metas fiscais e os parâmetros que devem orientar a elaboração do orçamento. O texto serve de base para a discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Já a LOA determina quanto o governo poderá gastar e como os recursos serão distribuídos entre áreas como saúde, educação, infraestrutura e programas sociais, além de prever valores destinados às emendas parlamentares.

As discussões sobre as duas leis foram adiadas em meio ao calendário eleitoral. Agora, depois da aprovação do ajuste fiscal, a expectativa é que deputados e senadores avancem na análise dos textos para que ambos sejam aprovados antes do recesso de dezembro.

Reforma tributária exige novas votações

A implementação da reforma tributária sobre o consumo também está entre as prioridades do governo. O novo sistema começa a ser aplicado em 2027, mas parte das regras ainda depende de decisões do Congresso.

Uma das propostas é a PEC relacionada ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O texto está ligado à transição para o novo modelo tributário e à continuidade da cobrança do imposto sobre determinados produtos até que o Imposto Seletivo passe a valer de forma efetiva.

O Imposto Seletivo, conhecido como "imposto do pecado", foi criado para desestimular o consumo de produtos e atividades considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A tributação pode atingir itens como cigarros, bebidas alcoólicas e refrigerantes.

A medida provisória que trata do Imposto Seletivo prevê a manutenção da carga tributária atual sobre determinados produtos durante o período de transição em 2027. A partir de 2028, a intenção é que a tributação seja ampliada.

O governo também deverá encaminhar até 31 de maio de 2027 um projeto de lei para definir as alíquotas que serão aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2028.

Outra etapa da reforma depende da definição da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo que integra o novo modelo de cobrança sobre o consumo. O Senado precisa estabelecer o percentual ainda em dezembro, já que a cobrança começa em 2027.

MP das bets pode ficar para 2027

A medida provisória que proíbe a exploração de apostas de quota fixa no Brasil também está na lista de prioridades do governo. Apesar de a proibição já estar em vigor, a continuidade da medida depende da aprovação do Congresso antes que a MP perca a validade, em março de 2027.

O processo de análise de uma medida provisória começa em uma comissão mista, formada por deputados e senadores. Depois, o texto segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado.

No caso da MP das bets, a comissão ainda não foi formada. Diante do prazo apertado, integrantes do governo já admitem a possibilidade de que a proposta seja analisada somente no próximo ano.

A iniciativa integra a agenda econômica e política do governo, que tenta avançar em medidas antes da renovação das bancadas parlamentares.

Desenrola Brasil 3.0 tenta avançar

Outra proposta que está na agenda é a MP do Desenrola Brasil 3.0, programa de renegociação de dívidas voltado a pessoas físicas. O texto também perde validade em março de 2027 e já conta com uma comissão mista, mas ainda não tem previsão de votação.

A iniciativa prevê a renegociação de dívidas de até R$ 10 mil, com foco em débitos que estejam atrasados entre dois e quatro anos e meio.

O governo estima que as dívidas abrangidas pelo programa somem aproximadamente R$ 300 bilhões. A meta é alcançar metade desse montante, o equivalente a R$ 150 bilhões, por meio da aquisição e reestruturação dos débitos.

Embora as duas MPs tenham prazo até março para serem aprovadas, o governo tenta antecipar a votação para ainda este ano, aproveitando a atual composição do Congresso.





Governo tenta regulamentar big techs

A regulamentação econômica das grandes plataformas digitais também está entre os projetos que o governo Lula pretende aprovar antes do recesso. A proposta cria uma estrutura dentro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) voltada à regulação dos mercados digitais.

O texto prevê a criação de uma superintendência especializada em concorrência e defesa do consumidor nas relações com as plataformas digitais.

A proposta não trata de moderação de conteúdo, mas estabelece regras relacionadas à concorrência entre empresas do setor. Entre os pontos que ainda geram divergências estão os poderes que o Cade terá para atuar sobre as plataformas.

O projeto chegou a ser previsto para votação na Câmara, mas a falta de acordo entre os partidos impediu o avanço. Uma nova tentativa está prevista para a próxima semana.

Se conseguir aprovar o texto na Câmara, o governo pretende encaminhá-lo ao Senado ainda nos últimos dias de votação de 2026.

Com o calendário legislativo reduzido, o Planalto terá de conciliar a votação das propostas orçamentárias, a implementação da reforma tributária e medidas que ainda enfrentam divergências entre os partidos para tentar concluir a agenda econômica antes do recesso parlamentar.