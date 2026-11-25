Reprodução/Embraer Embraer anuncia venda de 50 jatos para a Avelo.

Os Estados Unidos propuseram aplicar uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves prontas fabricadas no Brasil. A medida anunciada nesta quarta-feira (25) pelo governo de Donald Trump prevê retirar os aviões brasileiros da lista de exceções às sobretaxas comerciais e pode afetar diretamente a Embraer, uma das principais exportadoras do país.

A proposta faz parte de uma revisão das tarifas impostas aos produtos brasileiros em julho, por meio de uma investigação comercial conduzida com base na Seção 301 da legislação americana. Washington afirma que não houve avanços suficientes nas negociações com o Brasil para resolver o que considera práticas comerciais prejudiciais aos Estados Unidos.

Atualmente, aeronaves prontas brasileiras estão entre os produtos que permanecem fora da cobrança adicional de 25% aplicada a determinados itens do Brasil. Com a mudança proposta, esses aviões passariam a pagar uma tarifa específica de 10%.

A iniciativa ainda não está em vigor. O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) abriu uma etapa de consulta pública para receber manifestações sobre as alterações.

Embraer pode ser afetada pela mudança

A proposta tem impacto potencial sobre a Embraer, que tem os Estados Unidos como um dos principais mercados de atuação. Aeronaves prontas estão entre os produtos mais relevantes da pauta de exportações brasileiras para o mercado americano.

A fabricante vinha sendo beneficiada pela exceção concedida aos aviões brasileiros no tarifaço anunciado anteriormente. A retirada dessa proteção pode elevar o custo de comercialização das aeronaves no mercado dos Estados Unidos, dependendo de como a cobrança será aplicada aos contratos e entregas.

A reação do mercado financeiro foi imediata. As ações da Embraer registraram forte queda nesta quarta-feira, após a divulgação da proposta tarifária. Durante a manhã, os papéis chegaram a recuar mais de 9% às 10h30 na Bolsa brasileira, refletindo a preocupação dos investidores com o impacto potencial da medida sobre a empresa.

Governo Trump também quer taxar açúcar brasileiro

Além das aeronaves, os Estados Unidos propuseram mudanças na tributação do açúcar bruto e refinado importado de diferentes países fora das cotas de entrada no mercado americano.

A proposta prevê uma tarifa adicional aplicada de forma não discriminatória a importações que excedam as cotas estabelecidas. A justificativa de Washington é impedir que o açúcar brasileiro seja comercializado por meio de outros países para contornar a cobrança.

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de açúcar do mundo, e o governo americano considera que uma tarifa restrita ao produto brasileiro poderia levar outros fornecedores a ampliar suas vendas aos Estados Unidos, enquanto o açúcar nacional ocuparia os mercados desses países.

O que motivou a nova proposta tarifária

O governo americano afirma que a mudança busca pressionar Brasília a rever medidas que Washington classifica como prejudiciais ao comércio. A investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos envolve alegações sobre diferentes políticas brasileiras, entre elas questões relacionadas ao Pix, ao desmatamento e a outros aspectos regulatórios e comerciais.

A revisão ocorre no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento utilizado pelos Estados Unidos para investigar práticas comerciais estrangeiras que considera injustas, discriminatórias ou prejudiciais a empresas e trabalhadores americanos.

Em julho, Washington já havia imposto tarifas de 25% sobre determinados produtos brasileiros, mantendo exceções para itens como aeronaves acabadas. Agora, a proposta busca alterar parte desse regime, incluindo a retirada da isenção para aviões prontos e novas cobranças sobre o açúcar.

O governo brasileiro, por sua vez, contestou as medidas americanas e recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC). Washington bloqueou o pedido brasileiro de abertura de um painel de disputas, ampliando as tensões comerciais entre os dois países.





Quando a tarifa poderá entrar em vigor?

A proposta ainda precisa passar pelo processo de consulta pública nos Estados Unidos. O USTR receberá manifestações escritas até 30 de dezembro de 2026 e prevê realizar uma audiência pública em 14 de janeiro de 2027.

Até que o processo seja concluído e uma decisão seja tomada, a tarifa adicional de 10% sobre aeronaves brasileiras permanece apenas como uma proposta, sem aplicação efetiva.

A medida representa mais um capítulo das negociações comerciais entre Brasília e Washington, com possíveis efeitos sobre exportadores brasileiros, especialmente a indústria aeronáutica, que tem forte presença no mercado americano.