Divulgação Empresa anuncia fechamento de unidade e demissão de mais de 400 trabalhadores

O fechamento de mais uma unidade de processamento de alimentos na Califórnia traz um alerta para o setor agrícola dos Estados Unidos. A Dole Packaged Foods, conhecida por produtos como frutas enlatadas, sucos e a sobremesa gelada Dole Whip, anunciou que vai encerrar as atividades de sua unidade em Atwater, deixando cerca de 404 trabalhadores desempregados.

A empresa também irá fechar um laboratório localizado na cidade vizinha de Livingston. Os encerramentos estão previstos para março de 2027 e devem afetar não apenas os funcionários, mas também os produtores rurais que fornecem frutas e outros alimentos para a indústria.

Isso acontece pois, uma fábrica de processamento representa um importante comprador para os agricultores. Quando uma unidade se encerra, os produtores podem perder um mercado para suas colheitas e precisam procurar novas empresas para vender seus produtos.

A decisão da Dole aumenta a preocupação com o futuro da produção agrícola no Vale Central da Califórnia, região que depende bastante da agricultura e da indústria de alimentos.

Fechamento vai afetar trabalhadores de diferentes setores

Conforme o aviso oficial de demissões apresentado no dia 17 de novembro, os cortes serão realizados em 11 etapas, entre 20 de janeiro e 27 de agosto de 2027.

A maior rodada está prevista para 26 de março, quando 191 funcionários deverão perder seus empregos.

Dentre os profissionais afetados estão: trabalhadores da produção, inspetores de alimentos, técnicos de manutenção, operadores de empilhadeiras, funcionários do controle de qualidade e supervisores.

A empresa informou também que os trabalhadores sazonais, que normalmente poderiam retornar para a temporada de fevereiro de 2027, não serão chamados novamente.

Em comunicado para o jornal Los Angeles Times, a Dole explicou que a decisão faz parte de um plano para concentrar suas operações de processamento e embalagem de frutas congeladas. Segundo a companhia, a mudança busca simplificar a cadeia de abastecimento e melhorar sua competitividade no mercado.

Apesar de seu fechamento, a empresa continuará operando suas outras unidades, incluindo instalações no sul da Califórnia e na Geórgia.

Unidade processava diferentes frutas e tinha ligação com produtores locais

A unidade de Atwater era responsável pelo processamento de diversos produtos agrícolas, como: damascos, pêssegos, morangos, melões e cenouras.

A importância da fábrica para a região também aparece em um documento apresentado no ano de 2024 ao órgão responsável pelo controle da qualidade da água no Vale Centra l. O relatório mostra que os caroços de pêssego resultantes do processamento eram encaminhados para propriedades rurais do condado de Merced, onde serviam como aditivos para o solo e no controle da poeira.

O registro ajuda a mostrar como as atividades da indústria estavam ligadas ao trabalho no campo e à economia local.

Porém, a Dole ainda não explicou o que deve acontecer com todos os produtores que forneciam alimentos para a unidade. Também não informou se os contratos serão mantidos ou se a produção será transferida para outras fábricas.

Essa incerteza preocupa bastante principalmente os agricultores, que podem precisar encontrar novos compradores ou até mudar seus planos de produção.

Fechamento da Del Monte já mostrou os riscos para os agricultores

A preocupação não é sem motivo. No início do ano, outra grande empresa do setor, a Del Monte Foods, fechou sua unidade de processamento de frutas em Modesto, também na Califórnia, após ter dificuldades financeiras e passar por um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.

Tomaz Silva/Agência Brasil - 22/12/2023 O agricultor Máximo Nunes de Oliveira

O encerramento deixou 765 trabalhadores desempregados e também afetou uma unidade próxima, em Hughson.

Mas os impactos não ficaram restritos aos funcionários. A unidade de Modesto era responsável por processar aproximadamente um terço dos pêssegos do tipo clingstone produzidos no estado, cerca de 70 mil toneladas.

Esse tipo de pêssego é cultivado principalmente para a produção de alimentos industrializados, como frutas enlatadas. Sendo assim, o fechamento da unidade deixou muitos agricultores sem compradores para as suas plantações.

Uma determinação federal publicada em julho de 2026 apontou que mais de 5.600 acres de pomares ficaram sem contratos com empresas processadoras após a falência da Del Monte e o cancelamento de acordos futuros.

A situação é complicada porque os pessegueiros levam diversos anos para começar a produzir comercialmente. O que significa que os agricultores podem investir durante muito tempo em uma plantação e, depois, enfrentar dificuldades para vender o que foi produzido.

Os reflexos também apareceram nos números. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a quantidade de pêssegos clingstone entregue às processadoras em 2026 foi de aproximadamente 151,7 mil toneladas, uma redução de 28% em comparação com o ano anterior (2025).

Entre os motivos apontados estão a redução das áreas de cultivo após o fechamento da unidade, além de uma produtividade menor e frutas de tamanho reduzido.

Setor de pêssegos enfrenta dificuldades por décadas

Divulgação Pêssego em calda é uma das frutas enlatadas mais conhecidas e entra na receita de um bolo saudável

O problema dos produtores não começou com o fechamento da Del Monte. O setor de pêssegos enlatados da Califórnia já enfrenta dificuldades por vários anos.

Segundo uma determinação federal do USDA, o estado contava com 11 empresas processadoras desse tipo de fruta na década de 1980. Depois de anos de fechamentos e mudanças no mercado, restou apenas uma empresa, que opera duas unidades.

Dentre os principais desafios estão a queda na procura por pêssegos enlatados, a concorrência com produtos importados e o aumento dos custos de produção.

Diante desse cenário, o Governo america no anunciou, no dia 31 de julho, um programa de apoio aos agricultores afetados pela crise.

A iniciativa disponibilizou até US$ 9 milhões (R$ 53.303.400,00) para produtores elegíveis que aceitarem retirar voluntariamente seus pessegueiros. A estimativa do USDA é que aproximadamente 3 mil acres de plantações sejam removidos.

E, em troca, os agricultores recebem uma compensação financeira, mas precisam concordar em não plantar novamente pêssegos clingstone nas áreas participantes até 31 de maio de 2036.

Esta medida mostra o tamanho da dificuldade enfrentada no setor. Em alguns casos, os produtores não estão apenas procurando novos compradores, mas recebendo apoio financeiro para abandonar o cultivo.

Agricultura tem papel importante na economia de Merced

Os fechamentos também preocupam porque a agricultura é uma das principais atividades econômicas do condado de Merced, onde estão localizadas as unidades da Dole.

Um estudo econômico encomendado pelo próprio condado apontou que a produção agrícola e o processamento de alimentos movimentaram aproximadamente US$ 9,93 bilhões (aproximadamente R$ 58,82 bilhões) em 2023.

As atividades também contribuíram para a manutenção de cerca de 38.800 empregos, considerando os postos de trabalho diretos e os efeitos indiretos na economia.

Ou seja, o impacto de uma fábrica vai muito além dos funcionários que trabalham dentro dela. Transportadoras, fornecedores, produtores rurais e outros negócios locais também dependem dessas operações.

Quando uma indústria deixa de comprar frutas, os agricultores podem precisar procurar compradores mais distantes, aumentando os custos com transporte. Em outros casos, podem ser obrigados a reduzir a produção ou até abandonar determinadas plantações.

Para quem trabalha com culturas permanentes, como os pêssegos, a situação é ainda mais delicada, já que esses cultivos exigem anos de investimento.

Dole já vinha realizando mudanças nas operações

O fechamento de Atwater também acontece em meio a mudanças na estrutura da própria empresa.

Em maio do ano passado, a Dole anunciou a contratação de Todd Stillwell como vice-presidente de cadeia de abastecimento e manufatura. Entre suas responsabilidades estavam melhorar sua logística, fortalecer parcerias e supervisionar as operações de fabricação, armazenamento, distribuição e transporte nos Estados Unidos.

A nomeação fazia parte de um esforço para tornar as operações melhores. Mas, a empresa não confirmou se o fechamento da unidade de Atwater está diretamente relacionado a esse plano.

Também não foram divulgados detalhes sobre o destino de toda a produção que será interrompida.

Fechamento da Dole pode trazer novos desafios para o setor

Embora os casos da Dole e da Del Monte tenham algumas questões em comum, os impactos para os agricultores não são necessariamente iguais.

A unidade de Atwater trabalhava principalmente com o processamento de frutas congeladas e outros produtos agrícolas. Já a unidade da Del Monte em Modesto tinha grande importância para a produção de frutas enlatadas, especialmente os pêssegos clingstone.

Por isso, ainda não é possível afirmar que o fechamento da Dole terá as mesmas consequências para os produtores.

Até o momento, a Dole não informou se os fornecedores de Atwater continuarão trabalhando com a empresa em outras unidades ou se precisarão buscar novos compradores.

Enquanto isso, trabalhadores se preparam para perder seus empregos e agricultores aguardam respostas sobre o futuro de seus negócios. O caso reforça como o fechamento de uma única unidade industrial pode afetar toda uma cadeia produtiva, desde o campo até os supermercados.