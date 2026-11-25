REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Dólar caiu em 1,58%, mesma alta do Ibovespa

O dólar fechou a quarta-feira (25) em queda de 1,58%, cotado a R$ 5,8167. Na máxima da sessão, chegou a bater em R$ 5,9703. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, passou boa parte do pregão desta quarta no campo positivo e fechou em alta de 1,58%, aos 166.684,61 pontos.

O anúncio de uma revisão do governo de Donaldo Trump das tarifas impostas a produtos brasileiros e outros parceiros comerciais entrou no radar os investidores, mesmo ainda tendo que passar por consulta pública antes de entrar em vigor.

Para o Brasil, a proposta prevê uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves prontas, o que afeta diretamente a Embraer, e aumento da tributação sobre o açúcar.

As medidas alteram as exceções concedidas em julho, quando os EUA estabeleceram uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, mas pouparam alguns itens considerados estratégicos, entre eles aeronaves prontas e determinadas exportações de açúcar.

A nova rodada também prevê tarifas de até 35% para o Vietnã; até 25% para a Índia; até 20% para China e Singapura; até 18% para Bangladesh, Camboja, Indonésia, Malásia e Tailândia; e até 15% para União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Suíça e Taiwan.

Segundo o governo americano, os países e blocos atingidos adotam políticas que estimulam a produção industrial acima da demanda, criando um excesso de oferta e prejudicando empresas e trabalhadores norte-americanas.

Ainda na agenda econômica dos Estados Unidos, o destaque fica com os novos dados de inflação.

O PCE, índice de despesas de consumo pessoal e medida de preços preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), subiu 0,3% em outubro. Já o PIB americano cresceu a uma taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre.

Medidas do governo Lula

Um importante catalisador do mercado doméstico durante a sessão, segundo analistas, foi a informação de que Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, possa ser nomeado para o Ministério da Fazenda. O mercado o vê como um nome técnico e de confiança.

Ainda no cenário nacional, as novas medidas econômicas preparadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estão no foco.

O anúncio de uma segunda etapa de ajuste fiscal foi confirmada pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Segundo ele, a ideia é elaborar uma PEC que dê mais "potência fiscal" e segurança de que o governo cumprirá a meta de resultado primário.

O primeiro pacote, com impacto de até R$ 56 bilhões já no próximo ano, foi aprovado no Congresso Nacional e, em seguida, sancionado pelo presidente Lula, a toque de caixa.

Não vai parar por aí e o mercado segue de olho: o governo quer aprovar outros projetos de lei antes do recesso parlamentar, que começa em 23 de dezembro.

São pelo menos oito medidas: Medida Provisória (MP) das bets; MP do imposto seletivo; PEC do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027; Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027; Definição da alíquota do CBS (imposto sobre consumo da reforma tributária); MP do Desenrola Brasil 3.0 e Regulamentação das big techs.