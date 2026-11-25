Divulgação/Agência Brasília A situação financeira do BRB se deteriorou após as operações com o Banco Master

O Banco de Brasília (BRB) negocia a transferência de até R$ 1,5 bilhão em créditos consignados para um fundo de investimento estruturado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.

A operação prevê a compra dos empréstimos de servidores públicos do Distrito Federal e ocorre em meio à crise financeira enfrentada pelo banco após os negócios com o Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O Master foi liquidado pelo Banco Central.

A movimentação foi divulgada nesta quarta-feira (25), horas após a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) afirmar, em entrevista, que uma solução definitiva para o BRB deverá ser anunciada nas próximas duas semanas.

A negociação para a criação do fundo, segundo o UOL, levou três meses e envolve os créditos consignados que ainda estão na carteira do banco, além de novos contratos firmados com servidores do Governo do Distrito Federal (GDF).

Com a transferência, o BRB poderá antecipar recursos que receberia ao longo dos próximos anos, à medida que os empréstimos fossem pagos. Já os servidores devem continuar com as mesmas condições contratuais, incluindo juros, parcelas e prazos.

O BTG já vem comprando carteiras de crédito do banco brasiliense. Desde dezembro de 2025, a instituição adquiriu cerca de R$ 13 bilhões em ativos considerados saudáveis, entre eles créditos imobiliários, operações vinculadas ao FGTS e empréstimos consignados. As negociações anteriores teriam sido realizadas com deságios próximos de 30%.

Solução em duas semanas

Durante agenda na manhã desta quarta-feira, em Santa Maria (DF), a governadora Celina Leão afirmou que o governo trabalha com diferentes alternativas para resolver a situação do banco.

Segundo ela, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, apresentou as possibilidades em uma reunião virtual com funcionários da instituição, que contou com quase 2 mil participantes.

Ao ser questionada sobre qual caminho será adotado, ela disse que há várias possibilidades em discussão.

"Temos várias delas em curso. Em duas semanas vamos ter o fechamento definitivo", acrescentou.

Celina também voltou a afirmar que a Caixa Econômica Federal e outros bancos demonstraram interesse na instituição.

"O BRB é um ativo muito poderoso. Aguentou todos esses ataques. Tem o amor dos brasilienses. É a Caixa e são vários outros bancos que têm interesse no BRB", disse.

Porém, o governo federal não confirma o interesse da Caixa no BRB. Questionado sobre uma possível aquisição, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que não existem tratativas nesse sentido.

Banco Master e o agravamento da crise

A situação financeira do BRB se deteriorou após as operações com o Banco Master, que acabou liquidado. Os negócios entre as duas instituições chegaram a R$ 17,5 bilhões e levantaram dúvidas sobre a existência e a qualidade dos ativos adquiridos.

Segundo apurações do mercado, pelo menos R$ 12,2 bilhões em ativos não teriam comprovação de existência. O caso levou o BRB a fazer provisões bilionárias e gerou estimativas de perdas entre R$ 8,8 bilhões e mais de R$ 18 bilhões.

A crise também trouxe consequências regulatórias. Na segunda-feira (23), a Superintendência de Relações com Empresas (SEP), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), suspendeu o registro do BRB por falta de entrega de informações obrigatórias há mais de 12 meses.

Após a decisão, o banco admitiu a possibilidade de rever registros contábeis e reconstruir informações de períodos anteriores.

Em comunicado, atribuiu as dificuldades aos desdobramentos das operações envolvendo o conglomerado Master e às consequências judiciais, administrativas e regulatórias do caso.

Contrato com o Tribunal de Justiça da Bahia

O BRB também enfrenta dificuldades relacionadas ao contrato de prestação de serviços com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou pedido do BRB para prorrogar por mais 180 dias o contrato com o TJ-BA para administrar depósitos judiciais e recursos destinados ao pagamento de precatórios, entre outros valores.

De acordo com Fux, o BRB não apresentou ao processo documentos que comprovassem o andamento das negociações para obter os recursos. Em maio de 2026, o ministro havia homologado um acordo entre União, Distrito Federal, Banco Central e BRB, mas a implementação continua pendente.

Com a decisão, o contrato termina nesta sexta-feira (27).

Na avaliação de Celina Leão, a decisão do ministro Luiz Fux está relacionada à falta de avanços na solução da crise do banco. Segundo ela, a definição de um novo caminho para a instituição nas próximas duas semanas poderá alterar o cenário das negociações.

A governadora também mencionou o acordo para viabilizar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que envolve a União e o Distrito Federal.



