Divulgação/Casas Bahia Loja Casas Bahia

O Grupo Casas Bahia avançou nas negociações para pagar R$ 33,26 milhões em indenizações a 4.435 ex-funcionários demitidos. O acordo, firmado com a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), busca garantir que os trabalhadores recebam os valores até meados de dezembro, antes das festas de fim de ano.

A iniciativa envolve a atuação da Justiça do Trabalho, que articula os procedimentos necessários para viabilizar a transferência dos recursos e a liberação dos pagamentos.

Acordo prevê indenização para 4,4 mil trabalhadores

O montante previsto é de R$ 33,26 milhões, que serão destinados aos 4.435 ex-funcionários contemplados pelo acordo. Na divisão proporcional, o valor médio seria de aproximadamente R$ 7,5 mil por trabalhador, embora a quantia individual possa variar conforme os direitos reconhecidos a cada beneficiário.

O entendimento foi homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), responsável por validar os termos negociados entre as partes.

Como será feito o pagamento?

Cada trabalhador contemplado terá direito a uma indenização individual de R$ 7,5 mil. Além desse valor, o acordo prevê o pagamento de outras verbas trabalhistas, como:

Aviso-prévio indenizado;

Multa de 40% sobre os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Saldo de salário referente aos dias trabalhados;

Multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias;

Indenizações substitutivas para funcionários com estabilidade provisória, como gestantes e trabalhadores acidentados, conforme análise individual.

A indenização de R$ 7.500 representa a principal parcela do acordo e, somada para os 4.435 beneficiários, chega a aproximadamente R$ 33,26 milhões.



Justiça articula transferência dos recursos

Para viabilizar os pagamentos, a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo solicitou aos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país a transferência de depósitos recursais e outros valores disponíveis vinculados ao Grupo Casas Bahia.

A medida busca reunir os recursos necessários para que os trabalhadores recebam os valores sem precisar aguardar a fila de credores do processo de recuperação judicial da varejista.

A CNTC informou que acompanha diariamente os procedimentos junto à Justiça do Trabalho e mantém contato com diferentes tribunais para acelerar os repasses.

A entidade também solicitou uma audiência urgente com o presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, para tratar da liberação dos recursos.



Demissões aconteceram em agosto

Os 4.435 trabalhadores foram desligados durante uma rodada de demissões em massa realizada pelo Grupo Casas Bahia em agosto de 2026.

A CNTC questionou judicialmente os cortes, argumentando que as dispensas coletivas ocorreram sem negociação prévia com as entidades sindicais.

O caso foi levado à Justiça do Trabalho, que inicialmente determinou a suspensão dos efeitos das demissões e o restabelecimento provisório dos contratos de trabalho. Posteriormente, as partes chegaram a um entendimento durante as negociações conduzidas pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc), em Brasília.

O acordo foi homologado em 15 de outubro pelo TRT-10, com participação do Ministério Público do Trabalho (MPT).



Acordo também estabelece regras para novos cortes

Além das indenizações, o entendimento estabelece condições para futuras demissões coletivas realizadas pela empresa.

A Casas Bahia deverá comunicar previamente os sindicatos representantes dos trabalhadores, com pelo menos 72 horas de antecedência, para permitir a abertura de diálogo antes da efetivação dos desligamentos.

O descumprimento dessa obrigação poderá resultar em multa de R$ 1 mil por trabalhador atingido, limitada a R$ 1 milhão.

Os termos de rescisão também deverão passar pela homologação dos sindicatos, como forma de conferir os valores devidos aos funcionários.



Como os ex-funcionários podem acompanhar?

Segundo a CNTC, os trabalhadores devem procurar os sindicatos que representam suas categorias para verificar se estão incluídos na relação de beneficiários, atualizar documentos e acompanhar os procedimentos necessários.

A entidade reforçou que a previsão de pagamento até a primeira quinzena de dezembro depende da conclusão das transferências e da liberação judicial dos recursos.

A expectativa é que os valores cheguem aos trabalhadores antes do Natal, mas a data ainda depende da finalização dos trâmites judiciais.