MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Caixa libera novo lote de dinheiro esquecido do antigo PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal libera, nesta quarta-feira (25), um novo lote de pagamentos do antigo fundo PIS/Pasep. Nesta etapa, recebem os trabalhadores que solicitaram o ressarcimento até o dia 31 de outubro e tiveram o pedido aprovado.

Os valores são destinados a pessoas que trabalharam com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidores públicos dentre os anos de 1971 e 1988, mas não sacaram o dinheiro disponível na época. Herdeiros de trabalhadores falecidos também podem solicitar o ressarcimento.

De acordo com estimativas do Governo Federal, mais de 10 milhões de pessoas podem ter direito aos recursos, que somam cerca de R$ 26,3 bilhões. O valor médio previsto para saque é de R$ 2,8 mil, mas a quantia pode variar de acordo com o histórico de cada beneficiário.

O antigo fundo PIS/Pasep foi criado para formar uma poupança destinada aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos. Em 1975, os dois programas foram reunidos em um único fundo.

O sistema deixou de receber novos depósitos em 1988, quando foi substituído pelo modelo que é utilizado hoje em dia no abono salarial. Porém, parte dos trabalhadores não retirou o dinheiro acumulado durante os anos de funcionamento do fundo.

Sendo assim, os recursos passaram por mudanças e foram transferidos para o Tesouro Nacional. Agora, os antigos titulares e seus herdeiros podem solicitar o ressarcimento, desde que exista saldo disponível.

É importante não confundir esse dinheiro com o abono salarial do PIS/Pasep, pago anualmente aos trabalhadores. O ressarcimento se refere exclusivamente aos valores que ficaram guardados no fundo antigo.

Quem pode receber?

Têm direito ao ressarcimento os trabalhadores que tiveram vínculo formal com empresas privadas ou atuaram como servidores públicos entre 1971 e 1988 e possuem saldo nas antigas cotas do fundo.

No caso de beneficiários que já faleceram, os herdeiros ou representantes legais também podem fazer a solicitação, seguindo as exigências para comprovar o direito aos valores.

Como consultar se existe dinheiro disponível?

A consulta pode ser feita gratuitamente via internet, por meio da plataforma Repis Cidadão, do Ministério da Fazenda. Para acessar o serviço, é necessário ter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro.

Confira o passo a passo:

Acesse o site Repis Cidadão;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login com CPF e senha;

Autorize o acesso, caso seja solicitado;

Informe o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário;

Clique em “Pesquisar” para verificar se existem valores disponíveis.

Caso o sistema identifique algum saldo, o trabalhador receberá orientações sobre como solicitar o ressarcimento.

Outra opção é fazer o pedido pelo aplicativo FGTS ou diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

FGTS: limitação anterior gerava insegurança jurídica e poderia resultar em uma onda de ações judiciais Foto: Joédson Alves/Agência Brasil





Quando o dinheiro será pago?

As datas de pagamento são definidas de acordo com o período em que o trabalhador faz a solicitação. Então, quem ainda não pediu o ressarcimento pode ficar atento ao calendário das próximas liberações.

Confira as datas previstas:

Pedidos realizados até 31 de outubro de 2026: pagamento em 25 de novembro de 2026;

Pedidos realizados até 30 de novembro de 2026: pagamento em 28 de dezembro de 2026;

Pedidos realizados até 31 de dezembro de 2026: pagamento em janeiro de 2027.

Os depósitos são realizados exclusivamente pela Caixa Econômica Federa l, com crédito em conta bancária já existente ou em uma Poupança Social Digital, aberta gratuitamente pela instituição e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Caso o ressarcimento não seja pedido até setembro de 2028, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional e não poderão mais ser retirados.