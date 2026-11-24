INSS/Reprodução INSS deposita valores a quem teve desconto indevido

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber o pagamento de novembro nesta terça-feira (24). E, além do benefício mensal, alguns segurados também vão receber o 13º salário, neste mês.

O pagamento do abono é destinado a quem começou a receber algum benefício depois de abril, já que o INSS antecipou as duas parcelas do 13º para os segurados que já estavam na folha de pagamentos até aquele período.

Neste ano, o INSS antecipou o pagamento do abono anual para quem já recebia benefício até abril. As duas parcelas foram pagas entre o final de abril e o início de junho. Já quem passou a receber o benefício após esse período receberá o valor em parcela única. INSS





Para quem ainda vai receber, o valor será pago de uma vez só, seguindo o calendário regular do instituto.

Calendário do mês

A ordem dos depósitos depende de quanto o segurado recebe por mês. Primeiro, serão beneficiados aqueles que ganham até um salário mínimo. Em seguida, será a vez dos beneficiários que recebem acima desse valor.

As datas também mudam de acordo com o número final do cartão do benefício. Confira as datas:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24/11

Final 2: 25/11

Final 3: 26/11

Final 4: 27/11

Final 5: 30/11

Final 6: 01/12

Final 7: 02/12

Final 8: 03/12

Final 9: 04/12

Final 0: 07/12

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 01/12

Finais 2 e 7: 02/12

Finais 3 e 8: 03/12

Finais 4 e 9: 04/12

Finais 5 e 0: 07/12

Como consultar o número final do benefício?

Quem não sabe qual é o número do cartão pode consultar a informação diariamente pelo aplicativo ou site Meu INSS. E, esse dado também pode ser encontrado em outros canais de atendimento, como a Carteira de Trabalho Digital, o Meu CadÚnico, o Caixa Tem e os extratos do FGTS.

Reprodução/GOV Meu INSS é um dos serviços digitais do governo

Outra possibilidade é entrar em contato com a Caixa, pelo telefone 0800 726 0207, ou com o INSS, pelo número 135.

Se ainda tiver alguma dificuldade para encontrar a informação, o beneficiário pode procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo, levando os documentos pessoais.

Onde consultar o valor que será depositado?

Além de saber o dia do pagamento, os segurados também podem conferir quanto irão receber. Sendo assim, basta acessar o Meu INSS e seguir alguns passos:

Entre no aplicativo ou site Meu INSS; Faça login com a conta Gov.br; Selecione a opção “Extrato de Pagamento”; Confira o valor, a data prevista para o depósito e os lançamentos do mês.

Caso apareça alguma informação diferente do esperado, a orientação é entrar em contato com o instituto pelo telefone 135.

Por que o INSS não paga todos no mesmo dia?

No início de cada ano, o INSS divulga um calendário com as datas estipuladas para os pagamentos. A divisão é feita de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão, permitindo que os depósitos sejam organizados e que os segurados consigam se programar.

Assim, aposentados, pensionistas e demais beneficiários podem acompanhar quando o dinheiro estará disponível e evitar dúvidas sobre as datas. Além disso, o iG acompanha as datas do calendário e publica novas informações sobre os pagamentos conforme a data do depósito.

Cuidado com mensagens falsas sobre os pagamentos

O que mais merece atenção neste período são as tentativas de golpe. Com o início dos depósitos, podem surgir mensagens e ligações prometendo antecipar o benefício ou liberar valores extras.

O INSS não pede dados pessoais ou bancários por meio de links enviados em aplicativos de conversa. Por isso, é importante desconfiar de contatos que solicitem senhas, informações da conta ou confirmação de dados.

Se receber alguma mensagem suspeita, não clique nos links e procure informações diretamente nos canais oficiais do instituto.