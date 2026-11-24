Reprodução/ Nvidia Event Frame Jensen Huang, co-fundador e CEO da Nvidia

Um dia depois de voltar ao comando da Nvidia, Jensen Huang pediu desculpas aos funcionários durante uma reunião realizada nesta terça-feira (24). Segundo o The New York Times, a transmissão restrita durou cerca de uma hora. O discurso começou sombrio e terminou como uma defesa.

Ao longo do encontro, o CEO reconheceu ter cometido "erros pessoais muito graves", que magoaram a esposa e os filhos, e afirmou que esse foi o motivo da renúncia. Ele contou que faz terapia diariamente.

Por fim, Huang ainda negou que tivesse retornado por pressão do presidente Donald Trump, chamando a versão divulgada pela imprensa de "completamente falsa".

Foi o segundo pedido público de desculpas de Huang, na última terça-feira (17), ele afirmou que aceitaria retornar ao comando e pediu desculpas por erros pessoais, reconhecendo que sua conduta provocou problemas para a fabricante de chips.

Renúncia e retorno em 11 dias

Jensen Huang renunciou ao cargo de CEO da Nvidia em 12 de novembro, após admitir ter se envolvido amorosamente com Alice Huang, empresária suspeita fazer parte da inteligência chinesa.

Cinco funcionários da empresa relataram ao jornal americano que o executivo também teve um caso extraconjugal com uma executiva sênior subordinada.

Nesta segunda-feira (23), no entanto, ele foi reconduzido sob a garantia do governo de que não representava uma ameaça à segurança nacional.

O retorno do CEO também refletiu no mercado financeiro. Após o anúncio, as ações da Nvidia subiram mais de 31%, levando a companhia a recuperar US$ 953 bilhões (R$ 5,6 trilhões) em valor de mercado no pregão, segundo levantamento da Elos Ayta.

Jensen Huang fundou a Nvidia em 1993 e se tornou uma das figuras mais conhecidas da indústria de tecnologia.



