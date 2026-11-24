Reprodução Trabalho em indústria

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) entrou com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (24), para tentar derrubar as regras estabelecidas pelo Governo Federal para o fim da escala de trabalho 6x1. A entidade questiona o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A CNI argumenta que o Governo Federal ultrapassou seus poderes ao estabelecer obrigações que, segundo a entidade, deveriam ser definidas por lei aprovada pelo Congresso Nacional. O pedido envolve regras sobre jornadas, pagamento de horas extras, folgas remuneradas e negociação coletiva.

A ação busca a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 13.173/2026, publicado na quinta-feira (19), e da Portaria nº 2.041/2026, divulgada nesta segunda-feira (23). Até o momento, não há decisão suspendendo essas normas.

Para a confederação, os dois documentos não se limitam a esclarecer a legislação aprovada pelo Congresso, mas criam exigências gerais para empresas e trabalhadores.

O decreto presidencial transgride o princípio da reserva legal, da separação dos Poderes, da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. diretor Jurídico da CNI, Alexandre Vitorino

Escala 5x2 começa em dezembro

A nova ação ocorre a menos de um mês do início da transição para a escala 5x2, que substituirá o regime de seis dias de trabalho por um de descanso.

O decreto assinado por Lula na semana passada estabelece a redução da jornada máxima semanal de 44 para 42 horas a partir de 16 de dezembro deste ano. Em dezembro de 2027, o limite cairá para 40 horas, sem redução salarial.

A regulamentação também assegura dois dias de repouso remunerado por semana, com possibilidade de ajustes na distribuição das folgas por meio de acordos coletivos.

A portaria publicada nesta segunda-feira detalha o cálculo do salário-hora, a remuneração dos descansos e as regras para atividades que funcionam aos domingos.

A CNI sustenta que parte dessas determinações exige aprovação legislativa e não poderia ser criada diretamente pelo Executivo.

STF já analisa outra ação da indústria

Este é o segundo questionamento apresentado pela confederação ao Supremo neste mês. Em 4 de novembro, a entidade já havia contestado dispositivos da emenda constitucional que encerrou a escala 6x1.

Na análise anterior, o ministro Flávio Dino manteve o início da transição em 16 de dezembro, mas flexibilizou algumas regras.

A decisão permitiu, entre outros pontos, a distribuição das 42 horas semanais em cinco jornadas de até 8h24, sem pagamento de horas extras pelos 24 minutos que ultrapassarem oito horas diárias, nas condições estabelecidas pelo ministro.

Dino também concedeu prazo de 90 dias para a revisão de determinadas contrapartidas previstas em acordos e convenções coletivas.

A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu a validade das mudanças aprovadas pelo Congresso e das normas publicadas pelo Governo Federal. O órgão também pediu a revisão da decisão provisória de Dino, alegando que a regulamentação posterior esclareceu pontos que haviam provocado dúvidas.

A nova ação da CNI amplia a disputa judicial às regras editadas pelo Executivo. Enquanto não houver decisão que determine sua suspensão, o cronograma de implementação da escala 5x2 permanece previsto para dezembro.