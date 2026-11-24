Conteúdo gerado por IA Fechamento de fábrica na China deixa 1.500 trabalhadores desempregados

A crise econômica mundial continua afetando as empresas na China . Agora, a fabricante de eletrodomésticos Bailingda Industrial Co. fechou sua fábrica na cidade de Shenzhen, no sul do país, na data de ontem (23). Com essa decisão, cerca de 1.500 funcionários perderam seus empregos, segundo informações da agência Xinhua.

O fechamento aconteceu poucos dias depois de outra empresa passar pela mesma situação. Na sexta-feira (20), a fabricante de brinquedos Smart Union também encerrou as atividades de sua fábrica em Dongguan, cidade próxima a Shenzhen. Com isso, aproximadamente 7 mil trabalhadores ficaram desempregados.

Esses dois casos mostram as dificuldades que as empresas chinesas estão enfrentando por causa da crise econômica. Nas regiões industriais do país, muitas fábricas dependem das vendas para outros países e, com a queda de pedidos, acabam tendo problemas para continuarem abertas.

Além de perderem seus empregos, os funcionários também estão preocupados com o pagamento dos salários atrasados. De acordo com a Xinhua, mais de mil trabalhadores da Bailingda foram até a frente da fábrica no domingo (22) para pedir ajuda do Governo e cobrar o dinheiro que ainda não tinham recebido até então.

Na Smart Union, a situação também era complicada. Segundo o jornal South China Morning Pos t, de Hong Kong, a empresa devia pelo menos seis semanas de salários aos funcionários. Antes do fechamento, trabalhadores chegaram a se reunir na entrada da fábrica para buscar informações sobre seus empregos e pagamentos. Por causa da movimentação, o Governo local pediu que eles não aumentassem a greve.

Diante desses problemas, as autoridades trabalhistas da província de Guangdong estudavam criar um fundo para ajudar as pessoas que estão perdendo seus empregos com o fechamento das fábricas.

Crise afeta indústria chinesa

O fechamento dessas empresas está ligado à crise econômica mundial, que atingiu principalmente os Estados Unidos e a Europa, dois dos principais mercados que compram produtos fabricados na China.

Com a diminuição das compras, as fábricas recebem menos pedidos e passam a vender menos. Isso acaba dificultando o pagamento das contas e dos funcionários, aumentando o risco de novos fechamentos.

Outro problema é o aumento dos custos de produção, como os gastos com matérias-primas e mão de obra. E, além disso, a valorização do yuan, moeda da China, deixou os produtos chineses mais caros em comparação a outros países.

FreePik yuan

A situação já vinha atingindo outras empresas. Segundo a imprensa estatal chinesa, cerca de 3.631 fabricantes de brinquedos, mais da metade das empresas exportadoras do setor no país, faliram no ano de 2008.

Com mais empresas fechando e milhares de pessoas perdendo seus empregos, a crise econômica aumenta a preocupação com a situação dos trabalhadores e da indústria chinesa.