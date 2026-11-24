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Os Estados Unidos bloquearam nesta terça-feira (24) o pedido do Brasil para a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) que analisaria as tarifas adicionais impostas pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros. A decisão foi tomada durante reunião do Órgão de Solução de Controvérsias, em Genebra, na Suíça.

O bloqueio impede, por enquanto, o início da análise formal do caso por um grupo de especialistas da organização. No entanto, o Brasil poderá reapresentar a solicitação em uma próxima reunião, prevista para 17 de dezembro. Pelas regras da OMC, o veto de um país não impede a abertura do painel na segunda tentativa, salvo se houver consenso entre os membros para rejeitar a solicitação.

A disputa envolve duas sobretaxas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, com base em investigações conduzidas sob a Seção 301 da legislação comercial americana. O governo brasileiro questiona a legalidade das cobranças e argumenta que elas contrariam compromissos assumidos por Washington no sistema multilateral de comércio.

A informação sobre o bloqueio foi confirmada por um representante comercial com sede em Genebra, segundo a agência Reuters.

Quais tarifas o Brasil contesta?

A contestação brasileira na OMC envolve duas cobranças adicionais aplicadas pelos Estados Unidos a produtos originários do Brasil, com algumas exceções.

Uma das medidas prevê uma tarifa adicional de 25%, resultado de uma investigação específica conduzida pelos americanos sobre práticas e políticas brasileiras. Entre os temas citados por Washington estão comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, propriedade intelectual, políticas ambientais, acesso ao mercado de etanol e aplicação de normas anticorrupção.

A outra sobretaxa, de 12,5%, está relacionada a uma investigação sobre a existência e a aplicação de restrições à importação de produtos fabricados, total ou parcialmente, com trabalho forçado.

O governo brasileiro contesta as duas medidas e afirma que elas são incompatíveis com compromissos assumidos pelos Estados Unidos no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), tratado que estabelece regras para o comércio internacional, e nas normas de solução de controvérsias da OMC.

Por que os Estados Unidos conseguiram bloquear o pedido?

O sistema de solução de controvérsias da OMC prevê que o país alvo de uma reclamação pode impedir a criação de um painel na primeira reunião em que o pedido é analisado. O mecanismo permite que o membro questionado se oponha inicialmente à abertura do procedimento.

Esse bloqueio, porém, não significa que a disputa foi encerrada ou que o Brasil perdeu o direito de contestar as tarifas. A regra da organização prevê que, quando o pedido é apresentado pela segunda vez, o painel seja estabelecido, a menos que os integrantes da OMC decidam, por consenso, rejeitá-lo.

Na prática, o Brasil poderá renovar a solicitação na próxima reunião do Órgão de Solução de Controvérsias, marcada para 17 de dezembro. Caso não haja consenso contrário, o grupo de especialistas deverá ser constituído para analisar os argumentos apresentados pelos dois países.

Como funciona um painel da OMC

O painel de solução de controvérsias é formado por especialistas que analisam disputas comerciais entre países membros da OMC. O grupo avalia documentos, argumentos jurídicos e informações apresentadas pelas partes para verificar se as medidas questionadas estão de acordo com as regras internacionais.

Após a análise, os especialistas elaboram um relatório com as conclusões sobre o caso. O procedimento busca determinar se houve violação dos compromissos assumidos pelos países dentro da organização.

Entretanto, a abertura do painel não suspende automaticamente as tarifas. Mesmo que o Brasil consiga avançar no processo e obtenha uma decisão favorável, o resultado não significa necessariamente que as cobranças serão retiradas imediatamente.





Brasil tentou negociação antes de recorrer à OMC

Antes de pedir a abertura do painel, o governo brasileiro participou de consultas com os Estados Unidos para tentar resolver a disputa por meio de negociação. Os encontros ocorreram em 25 de setembro, em Genebra, mas não resultaram em um acordo.

As consultas são uma etapa prevista no sistema da OMC e permitem que os países envolvidos tentem encontrar uma solução consensual antes de avançar para o julgamento por um painel.

Sem um entendimento, o Brasil formalizou o pedido de análise das medidas americanas. A iniciativa busca questionar a aplicação das tarifas adicionais e defender que os Estados Unidos respeitem as regras estabelecidas nos acordos comerciais multilaterais.