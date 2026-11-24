FreePik Queda do dólar

O dólar voltou a cair e ficou abaixo de R$ 5,90 nesta terça-feira (24), após notícias de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a equipe econômica a preparar uma nova proposta para controlar os gastos obrigatórios do Governo.

Às 9h46, a moeda norte-americana registrava uma queda de 0,38%, cotada a R$ 5,888 na venda. A mudança aconteceu depois de o dólar começar o dia com alta, refletindo as incertezas sobre a situação fiscal do Brasil e o cenário econômico internacional.

Governo prepara novas medidas para controlar despesas

Lula autorizou a equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, a encaminhar ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para tratar das despesas obrigatórias.

Essa medida tem como objetivo controlar o crescimento dos gastos públicos, especialmente nas áreas de saúde, educação e emendas parlamentares. Para a equipe econômica, a proposta é importante para avançar no ajuste fiscal e melhorar o equilíbrio das contas do Governo.

O assunto ganhou ainda mais destaque após a Câmara dos Deputados aprovar, na data de ontem (23), um projeto de ajuste fiscal considerado prioritário pelo Governo. A proposta busca contribuir para que o Brasil alcance a meta de superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano em 2027.

Apesar da aprovação, o mercado ainda considera que as medidas não são suficientes para eliminar as dúvidas sobre a situação das contas públicas. Sendo assim, os investidores acompanham de perto a possibilidade de novos cortes e mudanças nos gastos do Governo.

Mercado também acompanha cenário internacional

Além das questões fiscais brasileiras, o comportamento do dólar também foi influenciado pelo mercado externo. A moeda norte-americana perdeu força em relação a outras divisas, movimento que contribuiu para a queda registrada no Brasil.

No início do pregão, o dólar apresentou alta diante da cautela dos investidores no exterior e da valorização da moeda em relação a moedas de países emergentes.

Outra questão que está no radar dos investidores é a divulgação do relatório do quinto bimestre pelo Ministério do Planejamento, prevista para esta terça-feira (24). O documento apresenta informações sobre as contas públicas e pode indicar a necessidade de bloqueios ou contingenciamentos de despesas.

Ibovespa registra alta após três quedas seguidas

Enquanto o dólar recuava, a Bolsa brasileira começou o dia em alta. O Ibovespa, principal índice do mercado de ações do país, avançava 0,27%, aos 165.234,59 pontos, às 10h05.

Reprodução O patamar histórico foi atingido após semanas de alta contínua

O resultado veio após três sessões consecutivas em queda. Entre os fatores observados pelos investidores estão a aprovação do projeto fiscal pela Câmara e as notícias sobre novas medidas para controlar os gastos públicos.

Diante disso, o mercado financeiro acompanha os próximos passos do Governo na área fisca l, já que as decisões sobre as contas públicas podem influenciar tanto o comportamento do dólar quanto o desempenho da Bolsa brasileira