Rafa Neddermeyer / Agência Brasil Prédio da previdência social

As regras para quem pretende se aposentar pelo INSS terão novas mudanças a partir de janeiro de 2027. Na aposentadoria por pontos, a pontuação mínima exigida vai aumentar tanto para mulheres quanto para os homens.

Hoje em dia, em 2026, as mulheres precisam somar 93 pontos e os homens, 103. No próximo ano, a exigência passa para 94 pontos para mulheres e 104 para homens.

A pontuação é calculada pela soma da idade com o tempo de contribuição do trabalhador.

Idade mínima também aumenta

Além da regra dos pontos, a idade mínima progressiva também terá mudanças em 2027.

Para as mulheres, a idade mínima passa a ser de 60 anos, enquanto para os homens será de 65 anos. O tempo mínimo de contribuição continua sendo de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Nessa modalidade, a idade exigida aumenta seis meses a cada ano, conforme o calendário da Reforma da Previdência.

As mudanças fazem parte das regras de transição para trabalhadores que já contribuíam com o INSS antes de 13 de novembro de 2019.

Quem está perto de se aposentar precisa conferir em qual regra se encaixa, já que os requisitos podem mudar de acordo com o histórico de contribuição.

Como fazer a conta?

Pontos = idade do segurado + tempo de contribuição. Contudo, atingir a pontuação não dispensa o tempo mínimo de contribuição: mulheres precisam de pelo menos 30 anos e homens, de 35 anos.

Exemplo — mulher: 62 anos de idade + 32 anos de contribuição = 94 pontos. Em 2027, ela alcança a pontuação exigida.

Exemplo — homem: 65 anos de idade + 39 anos de contribuição = 104 pontos. Em 2027, ele também cumpre a regra.

Como consultar quanto falta para se aposentar?

Quem deseja saber quanto tempo falta para conseguir a aposentadoria pode consultar as informações pelo site ou aplicativo Meu INSS.

A plataforma permite verificar o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), documento que reúne os períodos de trabalho e as contribuições feitas pelo segurado.

REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Desde quarta-feira (14), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem pedir a devolução de valores descontados indevidos

O sistema também oferece uma simulação da aposentadoria, mostrando quais regras podem ser utilizadas e quanto tempo ainda falta para atingir os requisitos.

É importante conferir se todos os períodos de trabalho estão registrados corretamente, já que informações incorretas ou ausentes podem interferir na análise do pedido.