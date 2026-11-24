FreePik Queda do dólar foi de 0,27%

O dólar fechou cotado a R$ 5,9101 nesta terça-feira (24), registrando queda de 0,27%, depois de chega a R$ 5,8015 na mínima do dia. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrava o pregão praticamente estável, com leve queda de 0,01%, aos 164.787 pontos..

A queda da cotação da moeda norte-americana, segundo analistas, refletiu a aprovação do pacote de ajuste fiscal do Governo Federal, na Câmara dos Deputados, na noite desta segunda-feira (23). Horas antes da sessão no Congresso, o dólar alcançou a marca de R$ 6 pela primeira vez desde abril de 2025.

A proposta, que já foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevê uma economia de até R$ 56 bilhões no próximo ano.

Mas as medidas de controle de despesas públicas não devem parar por aí, porque o Ministério da Fazenda já prepara uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que vai mirar nas despesas obrigatórias, alterando regras relacionadas aos gastos com saúde, educação e emendas parlamentares. Resta saber como será o comportamento do mercado financeiro, diante de mais um pacote, que deve chegar ao Congresso ainda neste ano.

Ainda no cenário doméstico outro destaque foi o anúncio do plano de negócios da Petrobras para o período de 2027 a 2031, prevendo investimentos de US$ 122 bilhões (R$ 723 bilhões) no período, valor 11,93% superior aos US$ 109 bilhões (R$ 650,8 bilhões) previstos anteriormente.

A empresa ainda anunciou a compra de 42% de participação na Neomille S.A., empresa produtora de etanol de milho do Grupo Cerradinho.

A aquisição, no valor de R$ 2,8 bilhões, prevê a atuação na produção e comercialização de combustíveis de baixo carbono, com capacidade de produção de etanol de 800 milhões de litros por ano.

Além disso, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de remuneração extraordinária aos acionistas no valor de R$ 15, 6 bilhões, equivalente a R$ 1,21035949 por ação ordinária e preferencial em circulação.

Mercado externo

O mercado seguiu acompanhando também o movimento das ações da Nvidia, após a volta de Jensen Huang ao comando da companhia.

O executivo havia renunciado em 12 de novembro, após a revelação de um relacionamento extraconjugal e envolvimento com suposta espiã chinesa.

Após o anúncio do retorno de Huang, as ações da Nvidia subiram mais de 31%, levando a companhia a recuperar US$ 953 bilhões (R$ 5,6 trilhões) em valor de mercado no pregão, segundo levantamento da Elos Ayta. O montante recuperado superou o valor somado de todas as empresas listadas na bolsa brasileira, a B3.

Além disso, os investidores ficaram de olho na Braskem, que chegou a um acordo preliminar com credores para reestruturar sua dívida bilionária. O acordo conta com o apoio dos principais acionistas da petroquímica, incluindo a Petrobras, e de credores que representam a maior parte das dívidas incluídas no processo judicial, que somam cerca de US$ 11 bilhões (R$ 65,7 bilhões).

Após a notícia, as ações da companhia caíam mais de 10% nesta terça-feira.