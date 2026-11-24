SeventyFour/iStock Black Friday

A Black Friday de 2026 deve abrir oportunidades para pequenos negócios em São Paulo. Segundo pesquisa do Sebrae-SP, 59% dos consumidores que costumam comprar de empresas de menor porte pretendem gastar mais neste ano em comparação com 2025. O levantamento também aponta gasto médio previsto de R$ 1.800 por consumidor, enquanto entre os clientes de grandes empresas a estimativa chega a R$ 2.600.

Os dados indicam um cenário favorável para empreendedores que buscam ampliar as vendas durante uma das principais datas do calendário comercial.

No entanto, conquistar esses consumidores depende de fatores como preços competitivos, condições de entrega e qualidade dos produtos e serviços.

O levantamento ouviu 670 consumidores do Estado de São Paulo, com idades entre 18 e 64 anos, que pretendem realizar compras na Black Friday. As entrevistas ocorreram entre 10 e 27 de outubro.

Desse total, 400 participantes foram classificados como consumidores de pequenos negócios e 270 como clientes de grandes empresas.

Roupas e eletrônicos lideram intenção de compra

Entre os consumidores que compram de pequenos negócios, roupas, calçados e acessórios aparecem na primeira posição das intenções de compra, com 56% das respostas. Em seguida, estão os eletrônicos, com 48%, e os eletrodomésticos e eletroportáteis, ambos com 42%.

Outros segmentos também podem encontrar espaço durante a campanha. Artesanato, brinquedos, jogos e serviços de beleza e estética aparecem entre as oportunidades para empresas de menor porte.

O preço continua sendo um dos principais critérios na decisão de compra. Para 65% dos entrevistados que consomem de pequenos negócios, descontos e condições especiais são determinantes na escolha.

O frete grátis também tem peso importante, citado por 46% dos participantes. Já a qualidade dos produtos ou serviços aparece entre os fatores decisivos para 37% dos consumidores.

Outro dado relevante envolve a possibilidade de conquistar novos clientes. A pesquisa mostra que 49% dos entrevistados já têm algumas marcas ou lojas em mente, mas continuam abertos a conhecer outras opções.

Esse comportamento cria espaço para pequenos empreendedores que conseguem apresentar ofertas competitivas e estabelecer uma relação de confiança com o público.

Compras pela internet ganham espaço

O comportamento digital também influencia a jornada de consumo. Entre os clientes de pequenos negócios, 48% pretendem realizar as compras totalmente pela internet. Outros 29% planejam pesquisar os produtos nos canais digitais e concluir a aquisição em lojas físicas.

Os marketplaces lideram a busca por informações e promoções, com 53% das respostas. Na sequência aparecem os sites e aplicativos das próprias lojas, com 46%, e as redes sociais, com 45%.

O WhatsApp também tem participação importante nesse processo. Segundo o levantamento, 53% dos consumidores participam de grupos ou canais que compartilham ofertas, promoções e cupons pelo aplicativo.

A inteligência artificial começa a ocupar espaço como ferramenta de apoio às decisões. Entre os entrevistados, 47% pretendem utilizar esse recurso para comparar preços.

Outros 34% querem avaliar se uma promoção realmente vale a pena, enquanto a mesma proporção pretende verificar se os descontos anunciados são verdadeiros.

Apesar da procura por ofertas, os consumidores demonstram cautela. Metade dos entrevistados que compram de pequenos negócios considera as promoções da Black Friday parcialmente confiáveis. Outros 22% avaliam que elas são pouco confiáveis.





13º salário e Pix devem movimentar as vendas

O planejamento financeiro também aparece entre os fatores que podem influenciar o desempenho do comércio. A pesquisa indica que 44% dos consumidores de pequenos negócios pretendem utilizar parte do 13º salário nas compras e reservar outra parcela para poupar.

Outros 16% planejam destinar todo o benefício às aquisições durante o período.

Na escolha da forma de pagamento, o Pix à vista lidera as preferências, mencionado por 62% dos participantes.

O cartão de crédito parcelado aparece em seguida, com 49%. Já o cartão de crédito à vista foi citado por 22%, enquanto o débito alcançou 20%.

Diante desse cenário, o Sebrae-SP destaca a importância de os pequenos negócios planejarem suas campanhas, oferecerem condições competitivas e manterem presença nos canais digitais.

A clareza das ofertas e a qualidade do atendimento também são pontos importantes para conquistar a confiança dos consumidores durante a Black Friday.

A pesquisa Black Friday 2026 – Quem compra do pequeno foi realizada pelo Sebrae-SP entre 10 e 27 de outubro, com 670 consumidores paulistas de 18 a 64 anos que pretendem comprar na data.