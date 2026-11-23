Divulgação/MEC Pé-de-meia

O Ministério da Educação (MEC) inicia nesta segunda-feira (23) o pagamento de uma nova parcela do programa Pé-de-Meia de 2026 para estudantes do ensino médio.

O valor é de R$ 200 para alunos do ensino regular e de R$ 225 para os matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar frequência mínima de 80% nas aulas.

De acordo com as informações do MEC, o pagamento do benefício acontecerá até o dia 30 de novembro, por meio das contas vinculadas à Caixa Econômica Federal, e de acordo com o mês de nascimento dos estudantes.

Confira o calendário:

Nascidos em janeiro e fevereiro - 23 de novembro

Nascidos em março e abril - 24 de novembro

Nascidos em maio e junho - 25 de novembro

Nascidos em julho e agosto - 26 de novembro

Nascidos em setembro e outubro - 27 de novembro

Nascidos em novembro e dezembro - 30 de novembro

O que é o programa Pé-de-meia?



O programa Pé-de-meia é um incentivo financeiro-educacional na modalidade de poupança destinado a estudantes do ensino médio de escolas públicas para estimular a permanência, conclusão dos estudos e a participação em exames nacionais e subnacionais.

Incentivos mensais



Ao comprovar a matrícula e frequência nas aulas, os estudantes recebem um incentivo de R$ 200 por mês. Estudantes da educação de jovens e adultos (EJA) recebem também R$ 225 por mês pela frequência nas aulas.



No final de cada ano concluído, os estudantes recebem incentivos no valor de R$ 1 mil, que só poderão ser retirados na conclusão do ensino médio.

Quando o aluno participa do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ele recebe mais R$ 200.



Estudantes que podem participar



Para receber o benefício do programa, os estudantes devem ser estudantes matriculados em escolas públicas do ensino médio regular, com idade entre 14 e 24 anos, ou devem ser estudantes matriculados na EJA da rede pública, com idade entre 19 e 24 anos.



Além disso, o estudante deve ser integrante de uma família cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda de até meio salário-mínimo por pessoa. Outros requisitos envolvem o CPF em regularidade e frequência mínima de 80% nas aulas.



Frequência mínima



Caso o estudante apresente frequência inferior à porcentagem de 80% exigida para recebimento do benefício, o valor ficará indisponível para o saque, e só volta ao acesso do aluno quando ele voltar a apresentar a frequência necessária.





