Reprodução/ Redes Sociais O empresário Luciano Hang, dono da Havan, em inauguração

A Havan chegou a 201 lojas de departamento em operação no Brasil neste sábado (21), com a inauguração de uma unidade em Vila Velha, no Espírito Santo. A abertura ocorreu apenas uma semana depois de a rede catarinense alcançar a marca de 200 lojas, em Boa Vista, em Roraima, no último dia 14.

Com a expansão, o fundador da empresa, Luciano Hang , mira agora chegar a 400 unidades.

“Agora vamos visualizar a meta de 400 lojas. Depois, 500. Estaremos no Brasil todo e também fora do Brasil”, afirma Hang, durante a inauguração da loja em Roraima.

Para alcançar esse número, a Havan pretende ampliar a presença em regiões como Norte e no Nordeste. Atualmente, a Havan está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, mas mantém maior concentração de lojas nas regiões Sul e Sudeste.

A nova unidade de Vila Velha, que é a segunda da empresa no Espírito Santo, recebeu investimento de aproximadamente R$ 100 milhões. O espaço tem dois andares, estacionamento gratuito, área de alimentação e mais de 350 mil produtos, além da tradicional réplica da Estátua da Liberdade.

Norte e Nordeste no radar da expansão

A ampliação da presença nas regiões Norte e Nordeste é uma das prioridades da Havan para os próximos anos. Em entrevista à Bloomberg Línea, publicada em outubro, o empresário Luciano Hang afirmou que a empresa pretende avançar em mercados onde ainda tem poucas unidades.

A escolha dos municípios leva em conta o potencial de consumo e o tamanho da população. Durante a inauguração em Vila Velha, o empresário explicou que a rede também busca cidades de pequeno e médio porte, especialmente aquelas com população entre 200 mil e 300 mil habitantes.

No Espírito Santo, Hang vê espaço para pelo menos dez novas megalojas. Entre os municípios citados por ele estão Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, porém, não foram divulgados prazos ou investimentos para essas possíveis inaugurações.

Projetos definidos para 2027

Estão previstas lojas em Araguaína e Palmas, no Tocantins, e em Tijucas, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Os três empreendimentos devem receber investimentos de aproximadamente R$ 300 milhões, com aportes entre R$ 90 milhões e R$ 110 milhões por unidade.

Reprodução Estátua da Liberdade Havan





A expansão internacional também está nos planos. Hang já mencionou o Paraguai como um dos mercados que despertam o interesse da companhia.

O Uruguai, especialmente Montevidéu, também está entre as possibilidades, mas ainda não há cronograma ou investimento anunciado.

Expansão com recursos próprios

Para sustentar o crescimento, a Havan pretende utilizar recursos próprios, sem buscar novos investidores. Em junho de 2026, a varejista tinha R$ 3,5 bilhões em caixa e aplicações financeiras, segundo dados apresentados pela agência de classificação de risco Fitch Ratings.

A estimativa da agência é que os investimentos da companhia alcancem aproximadamente R$ 1 bilhão em 2026 e R$ 700 milhões em 2027. Os valores incluem a abertura de novas lojas e a modernização do centro de distribuição da empresa, em Barra Velha, Santa Catarina.

Na mesma avaliação, a Fitch apontou que a dívida total ajustada da Havan era de R$ 2,2 bilhões em junho deste ano.

A decisão de financiar a expansão com capital próprio também está relacionada à posição de Hang sobre a abertura de capital na Bolsa de Valores. A empresa chegou a estudar uma oferta pública inicial de ações (IPO) no fim de 2021, quando pretendia vender entre 5% e 10% de suas ações para captar recursos e acelerar o crescimento.

O projeto acabou abandonado. Em entrevista à Bloomberg Línea, o empresário afirmou que não pretende mais abrir o capital da companhia.

Segundo ele, a Havan tem recursos suficientes para continuar crescendo sem a entrada de acionistas e sem se submeter às pressões do mercado financeiro por resultados de curto prazo.

Presença em 26 estados e no DF

Com a inauguração da loja de número 200, em Boa Vista, a Havan passou a operar também em Roraima. A empresa já havia chegado ao Amapá em outubro, com uma unidade em Macapá. Atualmente, está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

A distribuição das lojas, entretanto, ainda é concentrada em algumas regiões. Santa Catarina, estado onde a companhia foi fundada, reúne quase 50 megalojas. Paraná e São Paulo têm mais de 40 unidades cada, enquanto o Rio Grande do Sul conta com mais de 30.

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Em 2026, a Havan prevê inaugurar 16 lojas. Entre janeiro e outubro, foram abertas 12 unidades. Depois da inauguração em Vila Velha, as próximas estão previstas para São José dos Pinhais (PR), em 5 de dezembro, e Fortaleza, capital cearense, no dia 12.

A história da varejista começou em 1986, com uma loja de apenas 45 metros quadrados no Centro de Brusque, em Santa Catarina. Quatro décadas depois, a empresa soma aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados de área construída.

Faturamento em 2026

A Havan conta atualmente com aproximadamente 25 mil colaboradores e projeta encerrar 2026 com faturamento de R$ 22 bilhões.

Em 2025, a companhia registrou receita bruta de R$ 18,34 bilhões e lucro líquido de aproximadamente R$ 1,49 bilhão, segundo suas demonstrações financeiras.

O crescimento da rede também deve ampliar a geração de empregos. Cada megaloja costuma criar cerca de 200 postos de trabalho diretos. Os projetos previstos para Araguaína, Palmas e Tijucas, por exemplo, devem gerar aproximadamente 200 vagas por unidade.

Considerando a proporção atual de colaboradores por unidade, a rede poderia chegar a aproximadamente 50 mil trabalhadores com 400 lojas.

No entanto, o total de contratações dependerá do tamanho das novas lojas, da localização e da estrutura necessária para atender à operação. Além dos profissionais que trabalham diretamente nas unidades, a expansão também exige reforço nas áreas de logística, administração, tecnologia e distribuição de mercadorias.

O iG entrou em contato com a empresa e solicitou mais detalhes sobre o plano de expansão, incluindo previsão de novas contratações, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto.