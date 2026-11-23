Gerado por IA Trabalhadores têm direito duas folgas semanais, sem redução salarial

O Ministério do Trabalho e Emprego publicou, em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira (23), a primeira portaria que regulamenta a escala de trabalho 5x2. A norma estabelece dois dias de repouso semanal e prevê a redução gradual da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial.

O texto publicado nesta segunda-feira trata da organização dos dois dias de descanso semanal, das condições para o trabalho aos domingos e feriados, além de escalas de revezamento e descontos em caso de faltas injustificadas.

A portaria estabelece que o trabalho nos dias destinados ao repouso só poderá ocorrer quando houver exigências técnicas que justifiquem a continuidade das atividades, com a necessidade relacionada ao interesse público ou a condições específicas da empresa ou do local de trabalho.

E proíbe que a redução da jornada de trabalho e o aumento dos dias de descanso resultem em diminuição salarial. A garantia vale também para trabalhadores em regime de tempo parcial, avulsos e outros contratos especiais.

Escala 6x1

A portaria não exclui completamente a adoção da antiga escala 6x1, na qual o trabalhador atua por seis dias e folga um. Mas o modelo não poderá ser adotado de forma contínua, com apenas um dia de descanso por semana.

Passam a ser obrigatórias regras de compensação para garantir a média de dois repousos semanais ao longo do mês.

A flexibilização, portanto, poderá ocorrer mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, depende de negociação entre empregadores e sindicatos.

Uma das opções seria que, após uma semana no regime 6x1, o empregado possa trabalhar quatro dias e folgar três na semana seguinte, para compensar os descansos.

Para considerar cumprida a média mensal de descansos, a quantidade de dias de folga concedidos deverá ser igual ou superior ao dobro do número de dias do mês dividido por sete. O resultado deverá ser arredondado para cima.

Domingos e feriados

O trabalho aos domingos e feriados continua permitido, desde que sejam cumpridas as exigências técnicas previstas na legislação.

Nesses casos, a remuneração correspondente deve ser garantida. Se não houver folga compensatória na mesma semana, o trabalhador deverá receber o pagamento em dobro pelo dia trabalhado.

No comércio em geral, o descanso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez a cada três semanas. Para as demais atividades, a portaria prevê que o repouso coincida preferencialmente com o domingo pelo menos uma vez a cada quatro semanas.

A norma também estabelece que as férias não poderão começar nos dois dias que antecedem um feriado ou o dia de repouso semanal.

Já os trabalhadores com diploma de nível superior e remuneração mensal igual ou superior a duas vezes e meia o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ficam dispensados das regras relativas à duração do trabalho e ao controle da jornada. Eles, porém, mantêm o direito aos dois dias de repouso semanal.

Nova escala começa em dezembro

A escala 5x2 está prevista para começar em 16 de dezembro.

A partir dessa data, a carga horária semanal cai de 44 para 42 horas e passam a valer dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial. Após um ano, começa a valer as 40 horas semanais.

A Portaria nº 2.041 pode ser acessada no D.O.U desta segunda-feira.

Portarias complementares devem ser publicadas nos próximos dias para orientar a aplicação da norma, segundo já adintou o Miniustério do Trabalho.