Reprodução Fechamento de fábrica pode deixar mais de 140 trabalhadores sem emprego

O encerramento das atividades de uma fábrica em Auburn Hills, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, deve afetar diretamente 142 trabalhadores, que serão demitidos no dia 14 de dezembro. A decisão foi anunciada pela Inalfa Roof Systems, fabricante de tetos solares para veículos, que também pretende fechar seu escritório central na América do Norte.

De acordo com o aviso de demissão em massa (WARN), divulgado pelo Departamento de Trabalho e Oportunidades Econômicas de Michigan, os funcionários continuam trabalhando e recebendo seus salários até o dia de fechamento da unidade.

Com a data se aproximando, a preocupação agora é como esses funcionários vão conseguir novas oportunidades no mercado de trabalho. Em entrevista ao ﻿jornal PRLOG ﻿ a especialista em emprego CJ Eason, presidente da organização Hired in Michigan, o ideal é que os funcionários comecem a procurar outro trabalho antes mesmo de serem desligados.

De acordo com ela, muitas pessoas acabam esperando o último dia de trabalho para iniciar a busca por uma nova vaga, acreditando que o fechamento pode ser adiado. Mas, esse tempo ainda empregado pode fazer diferença na hora de conseguir uma recolocação.

Você está mais forte agora, enquanto ainda está empregado. Use essa vantagem antes de 14 de dezembro, não depois. CJ Eason ,especialista em emprego, presidente da organização Hired in Michigan,

Especialista orienta trabalhadores sobre como se preparar

Para ajudar os funcionários, CJ Eason compartilhou três orientações que podem facilitar a busca por um novo emprego.

A primeira é organizar todas as informações sobre o desligamento. Os trabalhadores devem confirmar por escrito a data do último dia de trabalho, os pagamentos que ainda vão receber, o encerramento do plano de saúde, férias que não foram utilizadas e se existe alguma possibilidade de transferência dentro da empresa.

Outra orientação é aproveitar o período para participar de entrevistas e algumas feiras de emprego. A especialista indica o site Job Fair Giant , que divulga eventos e oportunidades de contratação na região. Ela também aconselha que os candidatos preparem uma lista com suas experiências e habilidades profissionais, mostrando o que sabem fazer além do cargo que ocupavam na fábrica.

Reprodução Funcionario da Inalfa Roof Systems, fabricante de tetos solares para veículos

A terceira e última dica é procurar um trabalho temporário antes mesmo de perder o emprego. Dessa forma, os funcionários podem evitar ficar muito tempo sem renda enquanto procuram uma vaga que seja definitiva. É importante também deixar separados os documentos necessários para solicitar o seguro-desemprego.

Apesar das demissões, existem oportunidades de contratação no país. Segundo dados da consultoria Challenger, Gray & Christmas, empresas dos Estados Unidos anunciaram mais de 444 mil vagas no mês de outubro.

Eason reforça que o fechamento de uma fábrica não significa o fim da carreira dos funcionários. Para ela, as experiências e habilidades adquiridas durante todo o período trabalhado podem ser aproveitadas em outras empresas e até em outras cidades.

Fechamento pode ter relação com pressão sobre fornecedores chineses

O encerramento da unidade também pode estar relacionado à pressão do Governo Federal dos Estados Unidos sobre as montadoras para que diminuam os vínculos com fornecedores ligados a empresas estatais chinesas.

A Inalfa, que anteriormente pertencia a um grupo holandês, foi comprada em 2011 por uma subsidiária do Grupo Automotivo de Pequim, da China.

A Hired in Michigan é uma organização comunitária sem fins lucrativos que ajuda famílias de militares e seus parentes a encontrar oportunidades de trabalho. A instituição atua em parceria com a Spouses Works, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos e a Blue Star Families.

Além disso, administra o Job Fair Giant, voltado à divulgação de feiras de emprego em Michigan, e o MichiganHired.com, uma plataforma que reúne vagas de trabalho verificadas para pessoas que estão em busca de uma oportunidade.