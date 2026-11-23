Valter Campanato/Agência Brasil Notas de dólar

O dólar voltou a ganhar força nesta segunda-feira (23) e ultrapassou a marca de R$ 6 durante as negociações da manhã. A moeda norte-americana chegou a R$ 6,001, em alta de aproximadamente 1,1% em relação ao fechamento anterior, refletindo a cautela dos investidores com a situação fiscal brasileira. O movimento ocorre no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados deve votar o pacote de ajuste fiscal do governo.

O movimento ocorre depois de uma sequência de valorização da moeda. Na última quinta-feira (19), antes do feriado da Consciência Negra, o dólar comercial encerrou negociado a R$ 5,934, com alta de 1,15%, segundo dados do mercado financeiro.

Votação do ajuste fiscal movimenta mercado

Um dos principais assuntos acompanhados pelos investidores nesta segunda é a votação do pacote de ajuste fiscal do governo federal na Câmara dos Deputados.

A sessão extraordinária está prevista para as 18h. O projeto já foi aprovado pelo Senado e busca estabelecer mecanismos de controle das despesas públicas e ampliar a arrecadação da União a partir de 2027.

O relator da proposta na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), pretende manter o texto aprovado pelos senadores. Para passar, o projeto de lei complementar precisa de pelo menos 257 votos favoráveis.

Entre as medidas previstas estão limites para o crescimento das despesas públicas, redução de benefícios tributários e restrições à utilização de créditos fiscais por empresas.

A expectativa do governo é melhorar o resultado das contas públicas e reforçar o cumprimento das metas fiscais.

Por que isso influencia o dólar?

O comportamento do dólar também está relacionado à percepção dos investidores sobre a situação econômica do Brasil.

Quando há dúvidas sobre o controle dos gastos públicos e o equilíbrio das contas do governo, o mercado tende a agir com mais cautela. Esse cenário pode aumentar a procura pela moeda norte-americana e pressionar o real.

Por outro lado, a aprovação de medidas consideradas positivas para as contas públicas pode contribuir para melhorar a confiança dos investidores.

A movimentação do câmbio ao longo do dia também dependerá do cenário internacional e do comportamento da moeda norte-americana diante de outras divisas.