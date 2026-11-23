Divulgação/Enel Brasil Com a chegada do 13º salário, consumidores com faturas da Enel atrasadas há mais de 60 dias têm até 31 de dezembro para quitar débitos em condições especiais

Com a proximidade do fim do ano e o pagamento do 13º salário, empresas lançam campanhas para ajudar consumidores a quitarem pendências e começarem o ano seguinte no azul. É o caso da Enel, concessionária de energia elétrica, que abriu uma ação com condições especiais para a renegociação de débitos entre os dias 26 de novembro e 31 de dezembro.

A iniciativa atende clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará que possuem contas vencidas há mais de 60 dias.

Como funciona a renegociação?

Os consumidores contam com duas modalidades de acordo. Na primeira, o cliente paga uma entrada de 30% do valor devido e pode parcelar o restante em até 12 vezes.

De acordo com a empresa, essa condição está disponível exclusivamente nas lojas físicas de atendimento da Enel e por meio de contatos realizados por empresas de cobrança parceiras das distribuidoras.

A segunda alternativa exige uma entrada de 10% do total, com parcelamento do saldo em até sete vezes. Nesse formato, a negociação pode ser feita pelo site da Enel, pelos aplicativos das distribuidoras, nas lojas de atendimento e também pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Ambas as opções são válidas apenas para faturas em atraso há mais de 60 dias. Segundo a concessionária, o pagamento do 13º salário representa uma oportunidade para que os consumidores coloquem as contas em dia e iniciem o próximo ano com maior tranquilidade financeira.

Fique atento para não cair em golpes



A companhia reforça que os acordos devem ser fechados exclusivamente por meio de seus canais oficiais de atendimento ou parceiros autorizados, evitando o risco de golpes.