Reprodução/Twitter Caminhoneiros entram em greve sem data para acabar

Os caminhoneiros do Rio Grande do Norte entraram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (23). A paralisação foi aprovada após uma assembleia realizada no último dia 19 de novembro.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas do Rio Grande do Norte (Sintrocern), a medida foi necessária após a substituição do plano de saúde Hapvida pela Unimed, sem negociação prévia com o sindicato.

Sendo assim, a categoria reivindica o restabelecimento das condições anteriores do plano de saúde, garantindo os direitos dos trabalhadores e dos dependentes.

Ainda de acordo com o Sindicato, a migração do plano começou em 1º de novembro e a mudança prejudicou as condições de atendimento médico previstas na convenção coletiva de 2026 a 2028.

A greve foi aprovada por unanimidade e a convocação vale para todos os funcionários das transportadoras representadas pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Rio Grande do Norte (Setcern).

Não há previsão para o fim da greve.

Paralisação em dezembro

O Brasil pode enfrentar uma nova greve dos caminhoneiros no próximo mês de dezembro. A preocupação surgiu durante uma reunião realizada nesta quarta-feira (18), no Senado Federal, em que representantes do setor de transporte alertaram para os possíveis impactos do fim do subsídio ao diesel, estimado para 26 de novembro.

O benefício ajuda a reduzir o preço do combustível, que representa uma das principais despesas dos caminhoneiros. Sem essa ajuda, os custos das viagens podem aumentar, principalmente em um período em que os valores dos fretes costumam cair.

Apesar de o Congresso Nacional ter aprovado a prorrogação do subsídio até fevereiro de 2027, a medida ainda depende de um ato do Ministério da Fazenda. Sendo assim, parlamentares e representantes do setor cobram uma definição do governo.

A reunião foi conduzida pelo senador Wellington Fagundes (MT), presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (FRENLOGI), e contou com a participação de parlamentares, representantes do transporte e diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Durante o encontro, Carley Welter, diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional dos Transportadores de Cargas (ANATC), lembrou que o aumento do diesel também foi um dos principais motivos da greve dos caminhoneiros, que aconteceu em 2018.



