Reprodução/redes sociais Área central de Tupanciretã (RS) destruída

A Caixa liberou o saque calamidade para as vítimas do temporal que atingiu a cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. O saque está disponível a partir desta segunda-feira (23) e o valor máximo para retirada por conta vinculada é de R$ 6.220, limitado ao saldo disponível.

O temporal atingiu o município na madrugada de sexta-feira (20), deixando cinco mortos e pelo menos 265 feridos.

Além disso, mais de 7 mil casas foram destelhadas, e milhares de imóveis sofreram danos. Árvores, postes e veículos também foram derrubados pela força do vento.

Sendo assim, a Caixa anunciou um conjunto de medidas para auxiliar as famílias vítimas da tempestade e os trabalhadores que moram em Tupanciretã podem solicitar o saque calamidade a partir desta segunda-feira (23).

O saque pode ser feito até o dia 19 de fevereiro de 2027 pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de comparecer a uma agência.

Para ter acesso ao benefício, é preciso ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado outro saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Como solicitar

Para solicitar o saque calamidade, basta baixar o aplicativo do FGTS. O beneficiário não precisa comparecer a alguma agência da Caixa.

Com o aplicativo baixado, esses são os passos para verificar o saldo e solicitar o benefício:

na tela inicial, acessar "solicitar seu saque 100% digital" ou selecionar "saques" e depois "solicitar saque";

escolher "calamidade pública" e informar o município de Tupanciretã;

preencher os dados solicitados;

enviar documento de identificação, selfie e comprovante de residência;

Indicar uma conta bancária para receber o valor.

O benefício ainda garante que conta para receber o valor, podendo ser de qualquer instituição financeira, sem cobrança de tarifa.

Possível tornado

A MetSul Meteorologia confirmou que um tornado atingiu Tupanciretã, na Região Central do Rio Grande do Sul, durante o temporal que devastou o município na madrugada de sexta-feira (20). Segundo a análise divulgada neste domingo (22), os ventos podem ter alcançado velocidades entre 200 km/h e 300 km/h.

A avaliação foi feita pelos meteorologistas Luiz Fernando Nachtigall e Estael Sias, a partir de fotografias e dos padrões de destruição encontrados em diferentes pontos da cidade.

Os danos são compatíveis com tornados das categorias F2 e F3 da Escala Fujita. A equipe não descarta que áreas isoladas tenham registrado intensidade equivalente a F4.

O temporal deixou cinco mortos e 265 feridos, segundo o balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Mais de 7,7 mil residências foram destelhadas e aproximadamente 20 mil pessoas foram afetadas.

A análise da MetSul também aponta que o tornado não foi o único responsável pela destruição. A tempestade produziu uma macroexplosão atmosférica, fenômeno em que uma corrente de ar muito intensa desce de uma nuvem e se espalha em várias direções ao atingir o solo.

A combinação de uma supercélula, tempestade organizada que pode produzir ventos extremos, granizo e tornados, com correntes descendentes violentas ajuda a explicar a extensão dos estragos.

Por outro lado, a Defesa Civil informou inicialmente que os danos eram compatíveis com ventos severos associados a uma supercélula, possivelmente uma microexplosão, e que não havia elementos suficientes para confirmar um tornado.

A avaliação da MetSul acrescentou a análise dos padrões de destruição para sustentar a ocorrência do fenômeno.



