Conteúdo gerado por IA Cenário econômico doméstico interfere no mercado financeiro

Após bater em R$ 6,0055 ao longo da sessão, o dólar fechou em queda de 0,14% nesta segunda-feira (23), cotado a R$ 5,9262. O último fechamento da moeda norte-americana acima de R$ 6 ocorreu em 21 de janeiro de 2025, quando a moeda encerrou o dia cotada a R$ 6,0302.

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caiu 0,95%, aos 164.796 pontos.

O movimento no mercado financeiro foi reflexo da expectativa pela votação do pacote de ajuste fiscal do governo na Câmara dos Deputados. O texto, já aprovado pelo Senado, prevê uma economia de até R$ 50 bilhões em 2027.

Desconfiança

A Câmara pautou o ajuste fiscal para a sessão desta segunda-feira, após o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), acelerar a análise da proposta. O relator, Mauro Benevides (União Brasil-CE), manteve o texto aprovado pelo Senado na semana passada. Mesmo assim, no início desta tarde, pelo menos 31 propostas de alteração já haviam sido protocoladas, por senadores da oposição.

Também nesta segunda, o Ministério da Fazenda reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira em 2027 e elevou a estimativa de inflação para o próximo ano.

A avaliação é que a política monetária restritiva, que é a estratégia de manter juros altos para conter inflação, vem reduzindo gradualmente a atividade econômica.

Os investidores também acompanharam um evento do Itaú Unibanco, com a participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, e do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Pela manhã, Galípolo afirmou que a prioridade da instituição é o controle de preços. À tarde, que conversa diariamente com Lula sobre responsabilidade fiscal.

No exterior, as atenções se voltaram para novos dados de atividade e emprego nos Estados Unidos e para a volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia que teria o apoio do presidente Donald Trump.