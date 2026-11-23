Divulgação Como investir seu 13º no mercado americano

Com o final do ano se aproximando, muitos trabalhadores começam a se organizar para receber o 13º salário. O benefício, também conhecido como gratificação de Natal, é um pagamento extra garantido por lei para quem trabalha com carteira assinada.

Em 2026, a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 deste mês de novembro. Já a segunda tem prazo até 20 de dezembro e será antecipada.

As empresas podem realizar o pagamento de uma só vez ou dividir o valor em duas parcelas, desde que respeitem os prazos previstos na legislação.

Quando o pagamento é dividido, a primeira parcela corresponde à metade do valor do benefício. E na segunda, são descontados os valores referentes ao INSS e ao Imposto de Renda, quando aplicáveis.

Quem tem direito?

Ele é um direito de quem trabalha com carteira assinada, seguindo as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Isso inclui funcionários de empresas privadas, trabalhadores urbanos e rurais, empregados domésticos e trabalhadores avulsos.

Aposentados e pensionistas do INSS também recebem o benefício, mas seguem o próprio calendário de pagamento, definido pela Previdência Social.

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Porém, estagiários, autônomos e profissionais que trabalham como pessoa jurídica (PJ) não têm direito obrigatório ao pagamento, pois não possuem vínculo de emprego pela CLT.

Como é calculado o valor?

O valor depende de quantos meses a pessoa trabalhou durante o ano.

Quem trabalhou durante os 12 meses de 2026 tem direito ao valor integral, o que equivale a um salário mensal. Já quem foi contratado ao longo do ano recebe uma quantia proporcional pelo tempo de serviço.

Para entrar no cálculo, o trabalhador precisa ter atuado por pelo menos 15 dias no mês. Assim, nesse caso o período já conta como um mês completo para o pagamento do benefício.

Também é importante ficar atento às faltas. Quem tiver mais de 15 dias de ausência sem justificativa em um mesmo mês poderá perder a parte do 13º referente àquele período.

Quais valores entram no cálculo?

O cálculo do benefício não considera apenas o salário fixo. Outros pagamentos recebidos pelo trabalhador também podem entrar na conta, como por exemplo: horas extras, comissões e adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno.

Já valores como vale-transporte e auxílio-alimentação não são incluídos, pois não fazem parte da remuneração usada para calcular o benefício.

Na segunda parcela, são descontados os encargos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda, quando tiver cobrança. Por isso, o valor recebido nessa etapa costuma ser menor que o da primeira.

Quando o 13º salário foi criado?

Divulgação O ex-presidente João Goulart, morto em 1976

O 13º salário foi criado em 1962, durante o Governo do então presidente João Goulart, por meio da Lei nº 4.090.

Na época, algumas empresas já tinham o costume de pagar uma quantia extra aos funcionários no fim do ano, como uma gratificação de Natal . Com a criação da lei, o benefício passou a ser um direito garantido aos trabalhadores.

Desde então, as empresas são obrigadas a realizar esse pagamento. Mesmo com a Reforma Trabalhista, as regras do 13º salário continuaram valendo.

Caso a empresa não pague o benefício ou não respeite os prazos, o trabalhador pode procurar o sindicato de sua categoria ou a Justiça do Trabalho para buscar seus direitos.

Quanto o pagamento deve movimentar na economia?

Além de ajudar os trabalhadores a organizar as contas e as despesas em todo final de ano, o 13º salário também movimenta a economia do país.

Conforme uma estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o pagamento do benefício deve injetar R$ 399,1 bilhões na economia brasileira nesse ano.

Parte desse dinheiro costuma ser usada para pagar dívidas, fazer compras de Natal, quitar despesas ou até guardar uma quantia para começar o próximo ano com as contas mais organizadas.