Reprodução/ Grupo Vandemoortele A sede do Grupo Vandemoortele fica em Gante (Gent), na Bélgica.





O grupo alimentício Vandemoortele anunciou na última sexta-feira (20) que pretende encerrar a produção de mini-donuts em sua fábrica de Seneffe, na Bélgica. A decisão pode resultar no fechamento da unidade e na perda de 126 empregos, segundo a emissora belga VRT NWS.

A empresa atribui a decisão ao aumento da concorrênci a, à alta dos custos de produção e à perda de competitividade. A fabricante também enfrenta excesso de capacidade e uma disputa de preços no mercado, fatores que contribuíram para uma queda de 16% nas vendas.

Apesar de ter investido 13 milhões de euros nos últimos oito anos para modernizar as instalações, melhorar a qualidade dos produtos e treinar os funcionários, a administração afirma que os resultados da fábrica continuam preocupantes. Segundo a empresa, o volume produzido já não é suficiente para compensar o aumento dos custos operacionais.

A situação atual nos obriga a reduzir drasticamente os custos para reposicionar nossos produtos a um preço mais competitivo, o que é essencial em um mercado sob intensa pressão. Claude Jacqmin, diretor interino da unidade

Produção pode ser transferida para a França

Segundo os jornais belgas La Libre e Télésambre, a Vandemoortele iniciou na sexta-feira (20) o chamado procedimento Renault, uma etapa prevista na legislação trabalhista da Bélgica para casos de possíveis demissões coletivas.

O processo abre um período de informação e consulta aos sindicatos e aos funcionários antes de uma decisão definitiva sobre o fechamento da fábrica e os possíveis cortes de postos de trabalho.

Caso o encerramento seja confirmado após essa etapa, a produção de mini-donuts poderá ser transferida para a unidade da empresa em Reims, na França.

Terceiro anúncio de fechamento em Seneffe

A Vandemoortele emprega 1.076 pessoas na Bélgica e cerca de 7,5 mil em todo o mundo.

O possível fechamento da unidade de Seneffe é o terceiro anúncio do tipo na cidade neste ano. Antes da Vandemoortele, as empresas Syngenta e Alysse Food também anunciaram medidas que ameaçam postos de trabalho. Juntas, as três decisões podem afetar quase 500 empregos.