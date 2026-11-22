Reprodução Fabricante de móveis planejados dos Estados Unidos anunciou o encerramento definitivo de suas atividades e a demissão de 165 funcionários

Uma fabricante de móveis planejados dos Estados Unidos anunciou o encerramento definitivo de suas atividades e a demissão de 165 funcionários. A Ideal Cabinetry, localizada em Bartow, no estado da Flórida, atribuiu a decisão a uma combinação de dificuldades financeiras, queda nas vendas e ameaças relacionadas às tarifas comerciais.

O fechamento foi comunicado em uma carta enviada em 15 de novembro ao Departamento de Comércio da Flórida e a autoridades locais, incluindo a prefeita de Bartow, Tanya Tucker. Segundo o documento, as operações da companhia serão encerradas permanentemente.

As demissões começaram em 16 de novembro e devem ser concluídas até 4 de dezembro de 2026. A empresa informou que todos os funcionários da unidade de fabricação e distribuição serão desligados.

Tarifas e queda nas vendas motivaram decisão

Na comunicação encaminhada às autoridades, a All Wood Cabinetry LLC, que opera comercialmente como Ideal Cabinetry, apontou diferentes fatores que contribuíram para o encerramento das atividades.

Entre os motivos mencionados estão a possibilidade de uma nova tarifa de 50% sobre produtos provenientes do México, a imposição de taxas antidumping e um recuo considerado repentino e severo nas vendas.

A companhia também citou o enfraquecimento da economia e a negativa de concessão de financiamento adicional, que teria comprometido a possibilidade de manter as operações.

A empresa afirmou que não conseguiu cumprir o prazo habitual de 60 dias de aviso prévio exigido pela legislação trabalhista americana. Como justificativa, mencionou circunstâncias empresariais imprevisíveis e a falta de acesso a novos recursos financeiros.

Demissões atingem diferentes setores

Os 165 cortes de postos de trabalho envolvem funcionários de praticamente todas as áreas da operação. O maior impacto será sentido pelos setores de armazenamento e montagem, que concentram 78 trabalhadores.

A distribuição das demissões informada pela companhia é a seguinte:

Armazenamento e montagem: 78 funcionários;

Administração: 36;

Fabricação: 14;

Vendas: 11;

Manutenção: 6;

Contabilidade: 6;

Tecnologia da informação: 6;

Engenharia: 4;

Operações de gestão: 4.

De acordo com a carta, os trabalhadores não são representados por sindicatos. Como toda a unidade será fechada, também não haverá possibilidade de transferência interna para outros cargos como alternativa às demissões.

Empresa atuava no mercado desde 2006

Fundada em 2006, a Ideal Cabinetry comercializava móveis planejados e armários semipersonalizados. Os produtos eram montados na própria unidade de Bartow, com componentes adquiridos de fornecedores de diferentes partes do mundo.

O endereço da fábrica e do centro de distribuição fica na Century Boulevard, 210.

Os sinais de encerramento também apareceram nos canais digitais da companhia. Em 17 de novembro, o site oficial apresentava uma loja virtual protegida por senha, com um aviso convidando os visitantes a se cadastrarem para receber notificações caso a plataforma voltasse a funcionar. As páginas da empresa nas redes sociais também haviam sido apagadas.

Até o momento da comunicação sobre o fechamento, a companhia indicava que a interrupção das atividades seria definitiva.