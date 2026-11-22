Reprodução/ Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados deve votar nesta segunda-feira (23) o projeto de ajuste fiscal do governo federal. O relator da proposta na Casa, deputado Mauro Benevides (União Brasil-CE), manteve o texto aprovado pelo Senado na semana passada, sem alterações.

A votação foi antecipada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), apesar de as segundas-feiras normalmente não serem destinadas a votações no plenário.

O projeto não prevê aumento direto na taxa de condomínio, mas pode elevar os custos de empresas que prestam serviços aos edifícios, como limpeza, segurança, manutenção e administração. Com despesas maiores, essas empresas podem reajustar os contratos, o que teria impacto indireto no bolso dos moradores.

O que pode mudar no boleto do condomínio?

O PLP 299/2026, projeto de lei complementar que reúne medidas de ajuste fiscal do governo federal, prevê mudanças na forma como empresas utilizam créditos tributários para quitar impostos federais. Na prática, uma empresa que pagou um tributo a mais ou conseguiu o reconhecimento de um crédito na Justiça pode usar esse valor para abater outros impostos que deve à União.

A proposta permite que o governo limite temporariamente esse mecanismo de compensação, caso adote medidas de contenção fiscal. O percentual de restrição será definido pelo Executivo.

Com menos créditos disponíveis para abater impostos, algumas empresas poderão ter aumento de custos, já que precisarão desembolsar mais dinheiro para pagar tributos. Dependendo da situação, parte desse valor poderá ser repassada aos clientes por meio de reajustes nos contratos e nos preços dos serviços.

No caso dos condomínios, o impacto pode atingir os contratos com empresas terceirizadas, como administradoras, prestadoras de serviços de limpeza, segurança, manutenção e conservação de elevadores. Se essas empresas aumentarem os preços, os condomínios poderão ter despesas maiores, o que pode refletir no valor da taxa paga pelos moradores.

Esse possível aumento, porém, não deve ocorrer necessariamente de forma imediata. Os custos podem aparecer em reajustes de contratos, principalmente durante as renovações, e ser incorporados ao orçamento do condomínio ou resultar em cobranças extras aos moradores.

O projeto não determina aumento da taxa condominial nem estabelece um percentual de reajuste. O possível impacto dependerá dos custos de cada empresa, das condições dos contratos e da possibilidade de repassar essas despesas aos clientes.

O que prevê o ajuste fiscal?

O projeto reúne medidas para ajudar o governo a economizar e arrecadar mais. Entre elas, estão a redução de benefícios fiscais concedidos a empresas, como descontos e isenções de impostos, e mudanças nas regras para compensar tributos. O objetivo é aumentar a arrecadação e reduzir os gastos públicos.

A proposta mantém algumas exceções. Entre elas, estão benefícios destinados à indústria de tecnologia da informação e de semicondutores. Também ficam de fora os benefícios relacionados à compra de veículos por pessoas com deficiência (PcD) ou transtorno do espectro autista (TEA), conforme emenda apresentada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e aceita pelo relator.

Limite para gastos públicos

A partir de 2027, nos anos em que o governo adotar medidas de contenção fiscal e bloqueio adicional de despesas, o crescimento dos gastos públicos acima da inflação ficará limitado a 2%.

Atualmente, o arcabouço fiscal permite que as despesas cresçam até 2,5% acima da inflação, respeitadas as demais regras previstas na legislação.

A redução do limite valerá apenas para o ano em que as medidas forem adotadas e não alterará o cálculo dos limites de gastos dos anos seguintes.

Quanto o governo espera economizar?

Com as medidas previstas no projeto, o Executivo estima uma melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027.

O resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas do governo, sem considerar os juros da dívida pública. Quando a arrecadação supera os gastos, há superávit primário.

O relator também estima uma melhora de R$ 100 bilhões na margem da chamada regra de ouro, que limita o endividamento do governo para financiar despesas correntes, como salários, manutenção de serviços e compra de materiais.

Segundo o relator, o resultado será possível com a desvinculação de recursos que atualmente têm destinação específica. O texto, porém, não detalha como essa mudança será feita.

Aprovação no Senado

O Senado aprovou o texto principal do PLP 299/2026 em 12 de novembro, por 45 votos a 31. A proposta foi apresentada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), a pedido do governo, e recebeu um substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Em 18 de novembro, os senadores concluíram a votação, rejeitaram destaques apresentados pela oposição e aprovaram a versão final do projeto por 69 votos a 2. A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados.