Marcello Casal JrAgência Brasil Pagamento do 13º salário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta terça-feira (24) o 13º salário de 2026 para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que passaram a receber pagamentos a partir de maio. Os depósitos seguem até 7 de dezembro e serão realizados junto com o benefício mensal, conforme o número final do cartão.

A nova rodada contempla segurados que não receberam a antecipação do abono anual, realizada pelo governo federal nos meses de abril e maio. Como esses beneficiários ainda não estavam na folha de pagamentos durante o período, terão direito ao valor nesta etapa.

O calendário é dividido em dois grupos: quem recebe até um salário mínimo e aqueles que ganham acima desse valor. As datas variam de acordo com o último número do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

O abono anual é destinado aos titulares de benefícios previdenciários. Entre os grupos contemplados estão:

Aposentados por idade, tempo de contribuição, atividade especial ou incapacidade permanente;

Pensionistas por morte;

Beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença;

Pessoas que recebem salário-maternidade;

Titulares de outros benefícios previdenciários, quando houver previsão legal.

A regra também vale para quem começou a receber algum desses pagamentos depois da antecipação realizada no primeiro semestre. Nesses casos, o depósito será feito agora, junto com a folha de novembro.

Quem não recebe o pagamento?

Nem todos os beneficiários do INSS têm direito ao abono anual. O principal grupo excluído é formado pelas pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

O auxílio é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência em situação de baixa renda. Apesar de ser administrado pelo INSS, o BPC tem caráter assistencial, e não previdenciário. Por esse motivo, não dá direito ao pagamento do 13º salário.

Também ficam de fora outros benefícios que, por sua natureza ou pelas regras previstas em lei, não integram o abono anual.

Como é calculado o valor?

O valor do 13º depende do tipo de benefício e do período em que o segurado recebeu os pagamentos.

Para aposentadorias e pensões concedidas desde o início do ano, o abono corresponde a um benefício mensal integral.

Já nos casos de benefícios temporários ou concedidos depois de maio, como auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, o pagamento é proporcional aos meses em que houve direito ao benefício.

Por exemplo, uma pessoa que começou a receber auxílio-doença em julho e permaneceu nessa condição até dezembro terá direito ao 13º proporcional ao período de recebimento.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre 24 de novembro e 7 de dezembro. Confira as datas:

Imagem gerada por IA Calendário para quem recebe até um salário mínimo





Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Para quem recebe mais de um salário mínimo, os depósitos começam em 1º de dezembro. Nesse grupo, os pagamentos são organizados em pares de finais do benefício.

Imagem gerada por IA Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo





Como consultar o valor e a data do pagamento?

Os segurados podem conferir se estão incluídos nesta rodada, além de consultar o valor e a data prevista para o depósito, pelo aplicativo ou site Meu INSS.

Para verificar as informações, é necessário:

Acessar o Meu INSS com a conta Gov.br;

Selecionar a opção “Extrato de Pagamento”;

Conferir o valor do benefício, a data prevista e os lançamentos referentes ao mês;

Em caso de divergência, entrar em contato com o INSS pelo telefone 135.

O dinheiro será depositado na conta informada ao instituto. O pagamento também pode ocorrer por cartão magnético ou poupança digital, conforme a modalidade utilizada pelo beneficiário. Não é necessário comparecer a uma agência apenas para receber o abono.

Pagamento pode ter descontos

Em determinadas situações, o valor do 13º pode sofrer descontos de contribuição previdenciária e Imposto de Renda, conforme a faixa de renda e as regras aplicáveis ao benefício.

A legislação estabelece o limite de 20 de dezembro para a conclusão da segunda etapa dos pagamentos, quando houver necessidade de complementação. Em 2026, a data cai em um domingo.

É importante lembrar que o 13º do INSS é diferente do salário extra pago aos trabalhadores com carteira assinada. No caso dos segurados, trata-se de um abono anual destinado a determinados beneficiários da Previdência Social, enquanto, no emprego formal, o pagamento é um direito trabalhista de responsabilidade do empregador.