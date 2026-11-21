Reprodução/ Redes Sociais / Metsul Meteorologia Flores da Cunha, na Serra Gaúcha.

O avanço dos desastres climáticos no Brasil tem ampliado a utilização do Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Entre janeiro e setembro de 2026, a Caixa Econômica Federal apoiou 739 municípios atingidos por situações de emergência por meio da modalidade. O número já supera o total registrado durante todo o ano passado, quando 662 cidades receberam ações relacionadas ao benefício.

O cenário chama a atenção em meio à sequência de temporais, enchentes, alagamentos e vendavais que atingem diferentes regiões do país. Além dos prejuízos à infraestrutura e aos serviços públicos, os eventos deixam milhares de famílias com casas danificadas e perdas materiais, aumentando a necessidade de recursos para a recuperação.

A preocupação também envolve os próximos meses. As projeções climáticas indicam que o El Niño deve alcançar intensidade muito forte entre o fim de 2026 e o início de 2027, com possibilidade de impactos nos padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões brasileiras.

Saques movimentaram bilhões após tragédia no RS

Reprodução/DCRS Vista aérea de São Lourenço do Sul (RS)

A dimensão do Saque Calamidade ficou evidente em 2024, quando as enchentes históricas no Rio Grande do Sul provocaram uma das maiores operações de liberação de recursos do FGTS para trabalhadores atingidos por desastres naturais.

Naquele ano, os saques da modalidade movimentaram aproximadamente R$ 4 bilhões em todo o país. Somente no Rio Grande do Sul, foram liberados R$ 3,7 bilhões para cerca de 1,05 milhão de trabalhadores, distribuídos em 455 municípios, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

Em 2025, as ações relacionadas à calamidade pública alcançaram 662 municípios e beneficiaram aproximadamente 283 mil trabalhadores, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

Reprodução O avanço dos desastres climáticos no Brasil tem ampliado a utilização do Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Já em 2026, os 739 municípios apoiados até setembro mostram que a modalidade voltou a alcançar uma quantidade expressiva de localidades. Entretanto, a ausência de um balanço financeiro impede afirmar que o volume de dinheiro sacado superou os anos anteriores.

Bruno Peres/Agência Brasil Rua alagada pela enchente no município de Eldorado do Sul (RS)

O benefício funciona como uma alternativa para que trabalhadores utilizem parte do dinheiro acumulado no FGTS diante de prejuízos provocados por fenômenos naturais. A retirada pode ajudar na compra de móveis, eletrodomésticos, materiais de construção e outros itens necessários para reorganizar a vida após uma tragédia.

Temporais recentes aumentam preocupação

Um dos episódios mais recentes que evidenciam a dimensão dos estragos provocados pelo clima ocorreu em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. A cidade foi atingida por uma forte tempestade na madrugada de sexta-feira (20), com ventos intensos, chuva e queda de granizo. Também existe suspeita da passagem de um tornado pela região.

Reprodução/redes sociais Área central de Tupanciretã (RS) destruída

De acordo com informações da prefeitura divulgadas pelo governo federal, aproximadamente 8 mil das 8,6 mil casas do município foram destruídas, destelhadas ou derrubadas pelo temporal. A cidade também ficou sem energia elétrica e abastecimento de água. Três mortes foram confirmadas pela Defesa Civil municipal.

A situação mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional, que foram enviadas ao município para prestar assistência e agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência.

Apesar da gravidade dos estragos, os moradores ainda não podem solicitar o Saque Calamidade por esse episódio. Isso porque o município precisa passar pelo reconhecimento federal da situação de emergência ou calamidade pública e, posteriormente, pela habilitação junto à Caixa.

O próprio governo federal informou que os técnicos trabalhariam para agilizar esse reconhecimento. Portanto, o envio de equipes e o início do atendimento às vítimas não significam que o benefício já esteja disponível.

El Niño pode aumentar riscos nos próximos meses

A previsão climática também exige atenção para o restante de 2026 e o início de 2027. O quinto boletim do Painel El Niño, elaborado por instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta elevada probabilidade de que o fenômeno alcance intensidade muito forte a partir de novembro.

Para o trimestre entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, as projeções indicam maior probabilidade de chuvas acima da média na Região Sul e em partes do Sudeste e do Centro-Oeste.

Nasa El Niño

Em contrapartida, grande parte do Norte e áreas do Nordeste e do Centro-Oeste devem apresentar condições favoráveis a volumes de chuva abaixo da média. As temperaturas também tendem a ficar acima da faixa normal em quase todo o território nacional.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Esse processo interfere na circulação atmosférica e modifica os padrões de chuva e temperatura em diferentes partes do planeta.

No Brasil, um dos efeitos mais conhecidos é o aumento da probabilidade de chuvas intensas no Sul, enquanto outras regiões podem enfrentar períodos mais secos. Isso não significa, porém, que o fenômeno provoque necessariamente desastres em todas as localidades.

Imagem gerada por IA O que é ou não El Niño

O cenário exige acompanhamento das previsões e preparação dos municípios, especialmente em áreas historicamente vulneráveis a enchentes, deslizamentos e outros eventos extremos.

Quem tem direito ao Saque Calamidade do FGTS?

O Saque Calamidade é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar parte do saldo disponível no FGTS quando sua residência é atingida por um desastre natural reconhecido oficialmente.

reprodução Campinas (SP) decreta emergência após temporal que causou estragos

O benefício pode ser solicitado por quem possui saldo em contas ativas ou inativas do fundo, desde que cumpra os critérios estabelecidos.

Entre as condições estão:

Ter saldo disponível em uma ou mais contas do FGTS;

Morar em uma área atingida pelo desastre, delimitada pela Defesa Civil ou pela prefeitura;

Residir em município com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal e habilitado pela Caixa;

Respeitar o intervalo mínimo de 12 meses entre solicitações de Saque Calamidade.

O trabalhador pode retirar até R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível. O valor não é um pagamento fixo: depende da quantia que cada pessoa possui no fundo.

A modalidade contempla diferentes ocorrências naturais, como:

Enchentes e inundações;

Enxurradas e alagamentos;

Chuvas intensas e tempestades;

Queda de granizo;

Vendavais e ciclones;

Tornados e trombas d'água;

Deslizamentos de terra provocados por desastres naturais.

A liberação não acontece automaticamente após uma tempestade. É necessário que o município cumpra as exigências de reconhecimento e habilitação, além de delimitar as áreas efetivamente atingidas.





Como solicitar o benefício pelo aplicativo?

O pedido pode ser realizado diretamente pelo aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência da Caixa. O trabalhador precisa verificar primeiro se o município está habilitado para a modalidade.

O procedimento é o seguinte:

Baixe ou atualize o aplicativo FGTS no celular e faça o acesso à conta. Na tela inicial, selecione o card “Solicitar seu saque 100% digital” ou acesse o menu inferior “Saques”. Escolha a opção “Solicitar saque”. Selecione “Calamidade pública”. Informe o município atingido e verifique se ele aparece na relação de localidades habilitadas. Escolha o tipo de comprovante de residência e informe o CEP e o número do imóvel. Envie uma foto do documento de identificação e do comprovante de residência. Selecione a conta bancária para receber o dinheiro ou a opção de saque presencial. Confira as informações e envie a solicitação.

O comprovante de residência precisa estar em nome do trabalhador e ter sido emitido nos 120 dias anteriores à decretação da situação de emergência ou calamidade.

Quem não possui um comprovante pode apresentar uma declaração emitida pelo governo municipal, atestando que reside na área atingida. Também existe a possibilidade de apresentar declaração própria, com os dados pessoais e endereço completo, sujeita à validação pela Caixa em cadastros oficiais.

Depois do envio, a instituição financeira analisa a documentação e, se o pedido estiver correto, libera o dinheiro na conta indicada.

Qual é o prazo para pedir o Saque Calamidade?

O prazo para solicitar o benefício é de até 90 dias após a publicação da portaria do governo federal que reconhece a situação de emergência ou o estado de calamidade pública do município.

Por isso, é importante acompanhar os comunicados da prefeitura, da Defesa Civil e da Caixa. Mesmo que uma cidade tenha sido atingida por um temporal, o trabalhador precisa aguardar a conclusão das etapas necessárias para a habilitação.

Outro ponto importante é o intervalo entre retiradas: em regra, é necessário esperar pelo menos 12 meses para realizar um novo Saque Calamidade. A regra considera o intervalo entre solicitações, e não apenas a ocorrência de um novo desastre.

A lista de municípios autorizados e os respectivos prazos podem ser consultados diretamente na página oficial do FGTS.