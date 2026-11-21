Reprodução/ Instagram @lulaoficial A transmissão ocorreu em meio a divergências na base governista sobre o projeto de ajuste fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (21) que as medidas de aumento do controle de gastos aprovadas pelo Senado nesta semana não representam uma reforma fiscal, mas uma tentativa de reorganizar as contas públicas para 2027.

Em live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula disse estar “triste com companheiros de esquerda” que questionaram a proposta. Segundo ele, as críticas de aliados partiram de uma interpretação equivocada das medidas.

Na verdade, não houve reforma fiscal, houve um ajuste para que o orçamento da União permita que a gente tenha governança sobre o orçamento no ano que vem. Se a gente não tiver governança, a gente não consegue governar. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A transmissão, feita na Granja do Torto, ocorreu em meio a divergências na base governista sobre o projeto de ajuste fiscal. Parlamentares como Lindbergh Farias (PT-RJ), Glauber Braga (PSOL-RJ) e Jones Manoel (PSOL-PE) criticam a proposta, por considerarem que ela cede às pressões do mercado financeiro e pode comprometer o financiamento de políticas sociais.

Durante a conversa, o presidente voltou a dizer que não permitirá cortes na saúde, na educação e no salário mínimo, cuja política de reajustes reais, acima da inflação, prometeu manter.

Eles se preocuparam com o corte de dinheiro na educação, que não vai ter. Eles se preocuparam com o corte do dinheiro na saúde, que não vai ter. E eles se preocuparam com o corte do dinheiro no salário mínimo, que não vai ter. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O projeto estabelece novas medidas para controlar os gastos públicos caso haja risco de o governo não cumprir a meta fiscal. Pela proposta, as despesas não poderão crescer mais de 2% acima da inflação. O texto também permite que o governo limite o uso de créditos tributários pelas empresas. A estimativa é que as medidas tenham um impacto de pelo menos R$ 50 bilhões no Orçamento de 2027.

Lula também defendeu o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, responsável pela elaboração do pacote. O presidente elogiou a atuação do auxiliar, classificando-o como um dos economistas mais competentes do governo, e afirmou que ele não proporia medidas que prejudicassem a população mais pobre.

Quando você tem pressa em fazer o julgamento, você pode condenar a pessoa errada. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Pressão da Faria Lima

O presidente voltou a criticar as cobranças do mercado financeiro, que tem demonstrado preocupação com as incertezas em torno do ajuste fiscal. Ele disse que não aceitará que questionem a seriedade de seu governo e destacou os resultados fiscais registrados durante seus mandatos anteriores.

Eu não sou presidente pela primeira vez. O mercado sabe, porque me conhece. Eu fui o presidente que mais deu superávit primário neste país. O que eu não posso ficar aceitando é que esse bando de yuppies da Faria Lima fique querendo toda hora questionar a seriedade do governo, como se eles tivessem preocupados com os pobres. Não, eles estão preocupados em ganhar mais dinheiro. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





Fim da escala 6×1

Lula também usou a live para defender o decreto que regulamenta o fim da escala 6×1. A medida, que foi uma promessa de campanha, é vista como uma conquista do governo devido ao apoio popular à proposta.

Que as pessoas tenham o direito de ter o fim de semana tranquilo. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





Durante a transmissão, o petista também relacionou o fim da escala 6×1 à proposta de oferecer transporte público gratuito nos fins de semana, uma ideia que começou a defender na reta final da campanha. Até o momento, porém, o governo não apresentou uma fonte de recursos para bancar os subsídios necessários à gratuidade dos ônibus.