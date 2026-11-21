O pagamento do Bolsa Família em dezembro terá um calendário especial, com depósitos concentrados em três datas: 10, 11 e 14 de dezembro.
A mudança faz parte de um cronograma extraordinário adotado pelo governo federal para outubro, novembro e dezembro de 2026, com o objetivo de antecipar o acesso aos recursos por famílias em situação de vulnerabilidade diante dos riscos associados ao super El Niño .
Como nos demais meses, as datas de pagamento seguem o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. Neste mês, os beneficiários com NIS final 1 recebem no dia 10; aqueles com final 2, no dia 11; e os inscritos com NIS finais de 3 a 0 recebem juntos no dia 14 de dezembro.
O dinheiro será disponibilizado na conta vinculada ao benefício e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, pelo cartão do Bolsa Família ou pelos demais canais autorizados.
Por que o calendário foi alterado?
A mudança foi determinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) como medida preventiva diante dos possíveis impactos do super El Niño. Ela considera previsões climáticas que apontam riscos de seca, escassez hídrica e chuvas intensas em diferentes regiões do país no último trimestre de 2026.
A decisão foi estabelecida pela Portaria MDS nº 1.221, de 16 de outubro de 2026, e prevê a unificação dos pagamentos a partir do terceiro dia do calendário mensal. A medida busca ampliar as condições de preparação das famílias para enfrentar possíveis eventos extremos e dificuldades de abastecimento.
Segundo dados do ministério, agosto e setembro de 2026 registraram 518 reconhecimentos federais de situação de emergência ou estado de calamidade pública, mais que o dobro dos 253 contabilizados no mesmo período de 2025. O aumento foi impulsionado principalmente por tempestades no Sul do país.
Os reconhecimentos relacionados à estiagem e à seca também cresceram. Foram 239 registros em 2026, contra 172 no ano anterior, uma alta de 39%.
Com a antecipação dos recursos, o governo busca facilitar a organização financeira das famílias e permitir a compra de alimentos, água potável, medicamentos e itens de higiene diante de possíveis dificuldades de abastecimento ou aumento de preços.
A medida tem alcance nacional e não substitui as regras específicas para municípios que já possuem reconhecimento de situação de emergência ou calamidade pública. Nesses locais, as famílias abrangidas pelas ações de enfrentamento a desastres continuam recebendo o benefício no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.
Como consultar o pagamento?
Os beneficiários podem consultar a data de liberação e o valor do Bolsa Família pelo aplicativo oficial do programa ou pelo Caixa Tem, ambos disponíveis para celulares Android e iOS.
Outra opção é acessar o Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal ou procurar atendimento presencial em uma agência. Para obter informações sobre o benefício, também é possível entrar em contato com o Disque Social 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ou com a Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 111.
As datas e os valores liberados também podem ser consultados nos extratos de pagamento e nos aplicativos oficiais. Durante a consulta, o responsável familiar deve ter em mãos o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.