Agência Brasil Cartão do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família em dezembro terá um calendário especial, com depósitos concentrados em três datas: 10, 11 e 14 de dezembro.

A mudança faz parte de um cronograma extraordinário adotado pelo governo federal para outubro, novembro e dezembro de 2026, com o objetivo de antecipar o acesso aos recursos por famílias em situação de vulnerabilidade diante dos riscos associados ao super El Niño .

Como nos demais meses, as datas de pagamento seguem o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. Neste mês, os beneficiários com NIS final 1 recebem no dia 10; aqueles com final 2, no dia 11; e os inscritos com NIS finais de 3 a 0 recebem juntos no dia 14 de dezembro.

O dinheiro será disponibilizado na conta vinculada ao benefício e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, pelo cartão do Bolsa Família ou pelos demais canais autorizados.





Por que o calendário foi alterado?

A mudança foi determinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) como medida preventiva diante dos possíveis impactos do super El Niño. Ela considera previsões climáticas que apontam riscos de seca, escassez hídrica e chuvas intensas em diferentes regiões do país no último trimestre de 2026.

A decisão foi estabelecida pela Portaria MDS nº 1.221, de 16 de outubro de 2026, e prevê a unificação dos pagamentos a partir do terceiro dia do calendário mensal. A medida busca ampliar as condições de preparação das famílias para enfrentar possíveis eventos extremos e dificuldades de abastecimento.

Segundo dados do ministério, agosto e setembro de 2026 registraram 518 reconhecimentos federais de situação de emergência ou estado de calamidade pública, mais que o dobro dos 253 contabilizados no mesmo período de 2025. O aumento foi impulsionado principalmente por tempestades no Sul do país.

Os reconhecimentos relacionados à estiagem e à seca também cresceram. Foram 239 registros em 2026, contra 172 no ano anterior, uma alta de 39%.

Com a antecipação dos recursos, o governo busca facilitar a organização financeira das famílias e permitir a compra de alimentos, água potável, medicamentos e itens de higiene diante de possíveis dificuldades de abastecimento ou aumento de preços.

A medida tem alcance nacional e não substitui as regras específicas para municípios que já possuem reconhecimento de situação de emergência ou calamidade pública. Nesses locais, as famílias abrangidas pelas ações de enfrentamento a desastres continuam recebendo o benefício no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

Como consultar o pagamento?

Os beneficiários podem consultar a data de liberação e o valor do Bolsa Família pelo aplicativo oficial do programa ou pelo Caixa Tem, ambos disponíveis para celulares Android e iOS.

Outra opção é acessar o Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal ou procurar atendimento presencial em uma agência. Para obter informações sobre o benefício, também é possível entrar em contato com o Disque Social 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ou com a Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

As datas e os valores liberados também podem ser consultados nos extratos de pagamento e nos aplicativos oficiais. Durante a consulta, o responsável familiar deve ter em mãos o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.