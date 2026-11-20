PMPA/Divulgação Estátua de Zumbi dos Palmares

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro, em todo o Brasil. A data foi criada para lembrar a história de luta da população negra, valorizar sua cultura e reforçar a importância do combate ao racismo.

Além disso, o dia homenageia Zumbi dos Palmares, uma das principais lideranças negras do período colonial. Ele foi morto em 20 de novembro de 1695, após lutar por anos contra a escravidão e a destruição do Quilombo dos Palmares.

Desde o ano de 2024, a data é considerada feriado nacional. A mudança aconteceu após a aprovação da Lei nº 14.759, sancionada em dezembro de 2023. Antes, o feriado era válido apenas em alguns estados e municípios brasileiros.

Quem foi Zumbi dos Palmares?

Zumbi nasceu em 1655, na região onde hoje fica o estado de Alagoas. Ainda quando criança, recebeu o nome de Francisco após ser batizado. Com 15 anos, passou a viver no Quilombo dos Palmares, que na época era liderado por seu tio, Ganga Zumba.

O quilombo era formado por várias comunidades, chamadas de mocambos, que abrigavam principalmente pessoas negras que tinham fugido da escravidão. Também viviam no local indígenas e outros grupos que estavam atrás liberdade.

Domínio Público Zumbi dos Palmares

Palmares chegou a reunir cerca de 20 mil habitante s, sendo considerado um dos maiores quilombos da América Latina naquele período. Seu principal núcleo era o mocambo do Macaco, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas.

Como era a vida no Quilombo dos Palmares?

Diferente do que muitos pensam e imaginam, Palmares não era apenas um esconderijo para pessoas que fugiam da escravidão. O local tinha uma organização própria e atividades que garantiam o sustento dos quem morava lá.

A agricultura era uma das principais fontes de alimento. Além disso, tem registros de criação de animais, produção de artesanato, olarias e oficinas de metalurgia.

O crescimento do quilombo começou a preocupar os donos de engenhos e as autoridades coloniais. Isso porque Palmares recebia pessoas que estavam fugindo da escravidão e mostrava que era possível viver longe do controle dos senhores de terras.

regisanario Parque Memorial Quilombo dos Palmares- AL

Por isso, o território passou a sofrer ataques de expedições militares, que tinham como objetivo acabar com a comunidade.

O que aconteceu com Zumbi e o Quilombo dos Palmares?

No ano de 1678, Ganga Zumba tentou negociar um acordo de paz com o Governador de Pernambuco, D. Pedro de Almeida. A proposta previa o fim dos ataques e a liberdade das pessoas nascidas em Palmares. Em troca, os demais fugitivos deveriam voltar à ser escravizados.

A proposta não agradou a todos os moradores. Zumbi foi contrário ao acordo, pois não aceitava que parte da população fosse deixada para trás e obrigada a voltar à escravidão.

Com isso, ele assumiu a liderança do quilombo e continuou a resistência contra as forças coloniais.

A luta durou por diversos anos, mas, em 1694, u ma expedição comandada por Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo conseguiu atacar e destruir o mocambo do Macaco.

Zumbi ficou ferido, mas conseguiu fugir e permaneceu escondido por cerca de um ano. Em 20 de novembro de 1695, foi capturado e morto, aos 40 anos. Sua cabeça foi exposta na Praça do Carmo, em Recife, como forma de intimidar outras pessoas que também lutavam contra a escravidão.

A morte de Zumbi acabou se tornando um símbolo da resistência negra e, anos após, deu origem à escolha do 20 de novembro como data de celebração.

Por que o Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro?

A escolha da data partiu do próprio movimento negro brasileiro, que buscava dar mais destaque à história e à luta da população negra.

A ideia surgiu em 1971, em Porto Alegre, com a criação do Grupo Palmares, formado por militantes e intelectuais, entre eles o poeta e professor Oliveira Silveira e o advogado Antônio Carlos Cortes.

Na época, o dia 13 de maio, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, em 1888, era a principal data lembrada pelo fim da escravidão no Brasil.

Reprodução/Biblioteca Nacional 13 de maio de 1888 – Princesa Isabel assina a lei Áurea

Porém, o movimento negro começou a questionar o motivo de comemoração. Para os integrantes, a data dava destaque à princesa Isabel e deixava de lado a luta das pessoas negras pela própria liberdade.

Além disso, mesmo após o fim oficial da escravidão, a população negra não recebeu o apoio necessário para começar uma o começo da nova vida. Muitas pessoas continuaram sem acesso à moradia, ao trabalho e à educação.

Por isso, o dia 20 de novembro passou a ser defendido como uma forma de lembrar a resistência negra e reconhecer o protagonismo dessa população na própria história.

Como a data ganhou reconhecimento no Brasil?

No ano de 1978, o Movimento Negro Unificado (MNU), criado em São Paulo, também passou a defender o 20 de novembro como uma data importante para a luta contra o racismo.

Em novembro daquele ano, o movimento aprovou oficialmente a escolha do dia como Dia Nacional da Consciência Negra. E 13 de maio, por sua vez, passou a ser lembrado como Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo.

Com o passar do tempo, a celebração ganhou mais espaço em escolas, eventos culturais e manifestações pelo país.

O reconhecimento também chegou à legislação brasileira, com as seguintes etapas:

2003: a Lei nº 10.639 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e incluiu o Dia da Consciência Negra no calendário escolar.

2011: a Lei nº 12.519 instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, mas ainda não estabeleceu um feriado nacional.

2023: foi sancionada a Lei nº 14.759, que tornou o dia 20 de novembro feriado nacional em todo o Brasil, com validade a partir de 2024.

Quem trabalha no feriado tem direitos?

Como o dia 20 de novembro é um feriado nacional, os trabalhadores de regime CLT têm direito ao descanso remunerado, assim como acontece em outras datas do calendário brasileiro.

Mas, alguns setores podem funcionar normalmente durante o feriado, principalmente aqueles que prestam serviços essenciais para a população.

Então nesses casos, os trabalhadores convocados devem receber o pagamento em dobro pelo dia trabalhado ou ter uma folga compensatória em outro dia, conforme as regras da legislação e os acordos ou convenções coletivas de cada categoria.

Qual a importância do Dia da Consciência Negra?

Letycia Bond/Agência Brasil Goiás aparece em terceiro lugar no ranking de processos públicos classificados como intolerância ou injúria racial

Mais do que um dia de folga, o 20 de novembro é uma oportunidade para conhecer melhor a história da população negra e reconhecer sua importância na formação do Brasil.

A data também reforça a necessidade de continuar discutindo o racismo, a desigualdade e o respeito às diferenças.

Ao lembrar a história de Zumbi dos Palmares e de tantas outras pessoas que lutaram por liberdade, a celebração ajuda a manter viva uma parte importante da história brasileira e mostra que a luta por igualdade continua sendo necessária.