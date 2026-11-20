Vitor Hugo Girotto/iG Bolsa de valores em queda nos EUA

As bolsas de valores dos Estados Unidos registraram fortes perdas nesta sexta-feira (20), em meio à venda de ações de empresas de tecnologia e inteligência artificial (IA). O índice Nasdaq caiu 5,28%, enquanto o S&P 500 recuou 3,70% e o Dow Jones perdeu 1,93%.

Com os resultados, os dois últimos indicadores passaram a ficar mais de 10% abaixo de seus maiores valores de fechamento, entrando em uma fase conhecida no mercado financeiro como correção.

O S&P 500, indicador que acompanha o desempenho de 500 grandes empresas negociadas nos Estados Unidos, perdeu 265,44 pontos, uma queda de 3,70%. O índice terminou o pregão aos 6.910,39 pontos. Foi a sétima sessão consecutiva de queda do indicador, sua maior sequência de perdas desde fevereiro de 2020.

O Nasdaq Composite, que reúne principalmente empresas de tecnologia , recuou 1.261,47 pontos, ou 5,28%, e encerrou o dia aos 22.617,73 pontos. Com o resultado, o índice passou a acumular perdas nesta ano de 2026.

Já o Dow Jones Industrial Average, formado por grandes empresas de diferentes setores, perdeu 949,73 pontos, uma queda de 1,93%. O indicador terminou o pregão aos 48.147,33 pontos.

A queda deu continuidade às perdas registradas no pregão anterior, na quinta-feira (19), quando os três principais índices de Wall Street também tiveram fortes recuos. O Nasdaq perdeu mais de 5%, o S&P 500 caiu mais de 4% e o Dow Jones recuou mais de 1.800 pontos.

Na semana, os três indicadores registraram suas maiores quedas percentuais desde abril de 2025, quando o anúncio de novas tarifas pelo presidente estadunidense Donald Trump provocou uma onda de vendas de ações.

Empresas de tecnologia perdem valor

A Nvidia teve a maior perda, mais de US$ 440 bilhões (R$ 2,6 trilhões, na cotação atual) em valor de mercado. Suas ações caíram mais de 9% na quinta-feira (18), fazendo a empresa acumular uma desvalorização de 2,6% neste ano.

O setor de tecnologia da informação também liderou as perdas entre os 11 segmentos que compõem o S&P 500. Na quinta-feira, as empresas desse grupo tiveram uma queda de 7,30%, o pior resultado diário desde 16 de março de 2020, quando o recuo chegou a 13,92%.

O setor industrial perdeu 4,12% no mesmo pregão, registrando seu pior resultado desde abril de 2025.

Outro indicador da intensidade das perdas foi o fundo negociado em bolsa SPDR do Setor de Tecnologia (XLK), que reúne ações de empresas do setor. Na quinta-feira, ele caiu 8,04%, sua maior desvalorização diária desde março de 2020.

Mais de 33 milhões de papéis do fundo foram movimentados, volume superior a três vezes a média diária dos 30 dias anteriores, de 9,2 milhões de ações.





Anthropic teve maior IPO da história um dia antes

A queda nas bolsas ocorreu um dia depois da estreia da Anthropic na Nasdaq. Responsável pelo desenvolvimento do Claude, ferramenta de inteligência artificial, a empresa arrecadou US$ 81,3 bilhões (cerca de R$ 482 bilhões) em sua oferta pública inicial de ações (IPO), operação que marcou sua entrada no mercado de ações.

A companhia superou o recorde anterior da SpaceX, que havia levantado US$ 80 bilhões em junho de 2026. Com a forte procura dos investidores, a Anthropic alcançou um valor de mercado de US$ 2 trilhões (aproximadamente R$ 11 trilhões).

As ações foram oferecidas inicialmente por US$ 83 (R$ 491) cada. Durante o primeiro dia de negociações, chegaram a US$ 111,50 (R$ 660), uma valorização de 34%. No entanto, os papéis perderam força ao longo do pregão e, na sexta-feira (20), segundo dia na bolsa, registraram uma queda acentuada.