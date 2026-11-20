Ciete Silvério/Prefeitura de São Paulo Seleção do Cate oferece mais de 2.400 oportunidades em áreas como limpeza, comércio, logística e construção civil, com salários de até R$ 4.000 na cidade de São Paulo

O mês de novembro ainda reserva boas oportunidades para os profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho. Na capital paulista, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), da Prefeitura de São Paulo, oferece mais de 2.400 vagas em áreas como comércio, serviços, limpeza, logística, segurança e construção civil. Os salários variam de R$ 800 (estágio em atendimento) a R$ 4.000 (oficial de manutenção).

As inscrições vão até as 18h de quarta-feira (25) pelo Portal Cate ou presencialmente nas 46 unidades da capital, incluindo os postos móveis, que retomam o atendimento após o feriado da Consciência Negra. Confira os detalhes das oportunidades.

Limpeza: O setor oferece 800 vagas para auxiliar de limpeza, com salários entre R$ 1.900 e R$ 2.000. É exigido ensino fundamental, e a maioria das empresas oferece treinamento. As vagas são para bairros como Vila Mariana, Vila Guilherme, Cidade Dutra, Casa Verde, Moema, entre outros. Metade dessas vagas integra um mutirão de contratação imediata na quarta-feira, dia 25. Confira abaixo o texto 'Processo seletivo para contratação imediata'.

Logística: São 273 oportunidades para auxiliar, com ganhos de até R$ 2.200. A maioria das vagas exige ensino fundamental completo e dispensa experiência prévia no setor. Os postos são para bairros como Saúde, Santo Amaro e Freguesia do Ó, além de cidades da Grande São Paulo, como Osasco e Barueri.

Atendimento no comércio: Impulsionado pelas vagas temporárias, o setor conta com 249 oportunidades e salários que chegam a R$ 2.800. A escolaridade exigida vai do ensino fundamental ao médio completo, com experiência mínima de três meses, embora algumas empresas ofereçam orientação para a atividade.

Segurança e prevenção: Há 182 oportunidades para porteiro (salários de até R$ 2.837), 32 postos para controlador de acesso (ganhos a partir de R$ 2.031) e 10 vagas para fiscal de prevenção de perdas em supermercados (rendimentos entre R$ 2.100 e R$ 2.340).

Construção civil: São 152 vagas permanentes para servente, pedreiro, encanador, eletricista, pintor e ajudante, entre outras funções. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 3.600, e será avaliado o perfil profissional compatível com a atividade.

Linha de produção: Com vagas temporárias, permanentes e estágios, o setor oferece 86 oportunidades em todas as regiões da capital, com remuneração de R$ 1.100 (estágio) a R$ 2.450. Exige-se ensino fundamental e há empresas que não pedem experiência.

Manutenção: Trabalhadores com experiência contam com 10 vagas que pagam entre R$ 3.792 e R$ 4.000. É necessário ter a partir de 18 anos e ensino médio completo.

Processo seletivo para contratação imediata

Na próxima quarta-feira (25), às 9h, o Cate Central, na Rua Álvares Penteado, 203, no centro de São Paulo, realizará um mutirão de seleção para 400 vagas imediatas de auxiliar de limpeza.

Para participar, os candidatos devem apresentar o exame médico, RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento e número do PIS.

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